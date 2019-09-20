Son Dakika Haberleri: Protokolden Kore gazisine yakın ilgi
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Protokolden Kore gazisine yakın ilgi

40 dakika önce

19 Eylül Gaziler Günü kutlamaları kapsamında Boyabat protokolü, Kore gazisini evinde ziyaret etti.

Protokolden Kore gazisine yakın ilgi, System.String[]

19 Eylül Gaziler Günü kutlamaları kapsamında Boyabat protokolü, Kore gazisini evinde ziyaret etti.


Sinop'un Boyabat ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında Boyabat İlçe Kaymakamı Fatih Aksoy ve Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, 91 yaşındaki Boyabatlı İsmail Akça'yı evinde ziyaret etti. Ziyarette Kore Gazisi Akça'ın sağlık durumunu soran Aksoy ve Çakıcı, Akça'nın Gaziler Günü'nü kutladı. Gazi İsmail Akça ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.


Ziyarete İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Murat Keskin ve İlçe Emniyet Müdürü Ali Asker Bayar da katıldı. - SİNOP

19 Eylül Gaziler Günü, Boyabat, Akça, Kore, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 09:59 Kaynak: İHA
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