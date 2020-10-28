PSG maçından notlar

Okan Buruk'tan tek değişiklik
Avrupa kupalarında 32'nci maçOkan Buruk'un 14'üncü sınavı Nihat Özdemir de maçı takip etti
İbrahim ALİOĞLU/ İSTANBUL, - Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Medipol Başakşehir, H Grubu ikinci maçında Şampiyonlar Ligi'nin son finalisti Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'i konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma 20.55'te başladı. Mücadeleyi İsveç Futbol Federasyonu'ndan Andreas Ekberg yönetti.UEFA Şampiyonlar Ligi ilk maçında RB Leipzig karşısında sakatlık yaşayan Caiçara'nın yerine Berkay Özcan'ı sahaya süren Okan Buruk'un PSG maçı ilk 11'i şöyle: "Mert- Rafael, Skrtel, Epureanu, Mbombo, İrfan Can, Mehmet Topal, Berkay, Visca, Deniz, Crivelli."PSG Teknik Direktörü Thomas Tuchel ise Başakşehir'e karşı "Navas - Florenzi, Pereira, Kimpembe, Kurzawa, Herrera, Marquinhos, Di Maria, Neymar, Mbappe, Kean." ilk 11'i ile sahada yer aldı.AVRUPA KUPALARINDA 32'NCİ MAÇMedipol Başakşehir, PSG mücadelesiyle Avrupa kupalarında 32'nci karşılaşmasına çıktı. Turuncu-lacivertli ekip; 31 maçta 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 15 mağlubiyet aldı. 32 gol atan Medipol Başakşehir, kalesinde 47 gol gördü.BAŞAKŞEHİR'DE 4 SAKATBaşakşehir'de PSG maçı kadrosunda 4 isim eksik. Sakatlıkları süren Nacer Chadli, Junior Caiçara, Uğur Uçar ve Okechukwu Azubuike kritik maçta görev alamadı. Fransız ekibinde ise Marco Verratti, Leandro Paredes, Mauro Icardi, Julian Draxler ve Juan Bernat sakatlıkları nedeniyle Başakşehir karşısında görev alamadı.NİHAT ÖZDEMİR DE MAÇI TAKİP ETTİ Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'de mücadeleyi takip etmek için Fatih Terim Stadı'na geldi.SAĞLIK ÖNLEMLERİ
Başakşehir - PSG maçı öncesinde stat girişlerine yoğun güvenlik önlemleri alındı. Sağlık kutusu koyulan girişlerde seyircilerin ateşi ölçülürken, maske kontrolü de yapıldı.
- Kaynak: DHA
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