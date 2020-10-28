PSG maçından notlar - Son Dakika

PSG maçından notlar

28.10.2020 20:58
PSG maçından notlar, System.String[]

Okan Buruk'tan tek değişiklikAvrupa kupalarında 32'nci maçOkan Buruk'un 14'üncü sınavıNihat Özdemir de maçı takip ettiİbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL, - Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Medipol Başakşehir, H Grubu ikinci maçında Şampiyonlar Ligi'nin son finalisti Fransa temsilcisi...

Okan Buruk'tan tek değişiklik

Avrupa kupalarında 32'nci maç

Okan Buruk'un 14'üncü sınavı Nihat Özdemir de maçı takip etti

İbrahim ALİOĞLU/ İSTANBUL, - Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Medipol Başakşehir, H Grubu ikinci maçında Şampiyonlar Ligi'nin son finalisti Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'i konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma 20.55'te başladı. Mücadeleyi İsveç Futbol Federasyonu'ndan Andreas Ekberg yönetti.UEFA Şampiyonlar Ligi ilk maçında RB Leipzig karşısında sakatlık yaşayan Caiçara'nın yerine Berkay Özcan'ı sahaya süren Okan Buruk'un PSG maçı ilk 11'i şöyle: "Mert- Rafael, Skrtel, Epureanu, Mbombo, İrfan Can, Mehmet Topal, Berkay, Visca, Deniz, Crivelli."PSG Teknik Direktörü Thomas Tuchel ise Başakşehir'e karşı "Navas - Florenzi, Pereira, Kimpembe, Kurzawa, Herrera, Marquinhos, Di Maria, Neymar, Mbappe, Kean." ilk 11'i ile sahada yer aldı.AVRUPA KUPALARINDA 32'NCİ MAÇMedipol Başakşehir, PSG mücadelesiyle Avrupa kupalarında 32'nci karşılaşmasına çıktı. Turuncu-lacivertli ekip; 31 maçta 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 15 mağlubiyet aldı. 32 gol atan Medipol Başakşehir, kalesinde 47 gol gördü.BAŞAKŞEHİR'DE 4 SAKATBaşakşehir'de PSG maçı kadrosunda 4 isim eksik. Sakatlıkları süren Nacer Chadli, Junior Caiçara, Uğur Uçar ve Okechukwu Azubuike kritik maçta görev alamadı. Fransız ekibinde ise Marco Verratti, Leandro Paredes, Mauro Icardi, Julian Draxler ve Juan Bernat sakatlıkları nedeniyle Başakşehir karşısında görev alamadı.NİHAT ÖZDEMİR DE MAÇI TAKİP ETTİ Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'de mücadeleyi takip etmek için Fatih Terim Stadı'na geldi.SAĞLIK ÖNLEMLERİ

Başakşehir - PSG maçı öncesinde stat girişlerine yoğun güvenlik önlemleri alındı. Sağlık kutusu koyulan girişlerde seyircilerin ateşi ölçülürken, maske kontrolü de yapıldı.


UEFA Şampiyonlar Ligi, Okan Buruk, Başakşehir, Türkiye, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

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