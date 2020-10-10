Psikiyatri Uzmanı Dr. Babalıoğlu: Başa çıkamadığınızda ruh sağlığı uzmanına başvurun - Son Dakika

Psikiyatri Uzmanı Dr. Babalıoğlu: Başa çıkamadığınızda ruh sağlığı uzmanına başvurun

10.10.2020 11:33
Psikiyatri Uzmanı Dr. Babalıoğlu: Başa çıkamadığınızda ruh sağlığı uzmanına başvurun, System.String[]

İZMİR Ekonomi Üniversitesi Medical Park Hastanesi'nde görevli Psikiyatri Uzmanı Dr. Merve Babalıoğlu, koronavirüs salgını başlangıcından beri insanların birçoğunda kaygı artışı yaşandığını belirterek, "Günlük işlerimizi yapmakta sıkıntı yaşadığımızda, sabah kalkmakta zorlandığımızda, tuvalete...

İZMİR Ekonomi Üniversitesi Medical Park Hastanesi'nde görevli Psikiyatri Uzmanı Dr. Merve Babalıoğlu, koronavirüs salgını başlangıcından beri insanların birçoğunda kaygı artışı yaşandığını belirterek, "Günlük işlerimizi yapmakta sıkıntı yaşadığımızda, sabah kalkmakta zorlandığımızda, tuvalete bile gitmeye bile üşendiğimiz zamanlarda, başa çıkamadığımızı hissettiğimizde, uykusuzluk belirginleştiğinde, kafamızda çok fazla düşünce dönmeye başladığında, zaman zaman ölüm düşünceleri de geldiğinde en yakın ruh sağlığı uzmanına başvurmanızı öneririm" diye konuştu.

Tüm dünyada etkili olan koronavirüs salgını, ruh sağlığını da olumsuz etkiliyor. Salgının başlangıcından beri birçok insan yoğun kaygıyla başa çıkmaya çalışıyor. Yapılan çalışmalarda, bu dönemde psikolojik rahatsızlıkların artış gösterdiği ortaya çıktı. Uzmanlar, 1992 yılından beri 10 Ekim'de kutlanan Dünya Ruh Sağlığı Günü'nde, koronavirüs salgını nedeniyle kaygılarıyla başa çıkamayan kişilerin, en yakın ruh sağlığı uzmanına başvurmasını öneriyor.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Park Hastanesi'nde görev yapan Psikiyatri Uzmanı Dr. Merve Babalıoğlu, özellikle karantina dönemi sonrasında travma sonrası stres bozukluğu sıklığının yüzde 41'e, depresyon belirti sıklığının ise yüzde 31'e çıktığını belirtti. Dr. Babalıoğlu, "Psikolojik hastalıklarda genel olarak bir artış görüyoruz. Özellikle kaygı bozuklukları, depresyon, travma sonrası stres bozukluklarında artış var. Bazen 'Takıntılı mı oldum acaba?' diye gelen hastalar oluyor. Ancak hastaların çoğu koronavirüs nedeniyle hastanelere başvurmaktan çekiniyorlar. O yüzden şimdilik bu şikayetlerle hastanelere gelenlerde çok belirgin bir artış olduğundan bahsedemeyiz. Fakat bütün bu koronavirüs salgını vakaları hafifledikten sonra hasta sayılarında çok ciddi bir artış bekleniyor. Dünya Ruh Sağlığı Günü'nde her senenin ayrı bir teması oluyor. Bu senenin teması da 'Herkes için Ruhsal Sağlık'. Doğal olarak bugünlerde ruhsal iyilik haline vurgu yapılıyor. Bu nedenle psikiyatrik desteklerin hem uluslararası kuruluşlar hem de devletler tarafından daha da artırılmasına yönelik bir çağrı yapılmış oluyor" diye konuştu.

Hastaların genelde kendilerinin hastalık kapmasından ve sevdiklerine virüs bulaştırmaktan korktuklarını aktaran Dr. Babalıoğlu, "İş kayıpları, yakın kaybı, ritüel davranışlarda artış var. Sürekli ellerini yıkıyorlar, sürekli dezenfektan sıkıyorlar. Evde durmaktan sıkılanlar var. Sosyal izolasyondan dolayı yoğun yalnızlık hissedenler oluyor. Hepimiz belirli derecelerde kaygı yaşıyoruz. Fakat bazı kişilerde bu kaygılar, başa çıkılamaz hale geliyor. Günlük işlerimizi yapmakta sıkıntı yaşadığımızda, sabah kalkmakta zorlandığımızda, tuvalete bile gitmeye bile üşendiğimiz zamanlarda, başa çıkamadığımızı hissettiğimizde, uykusuzluk belirginleştiğinde, kafamızda çok fazla düşünce dönmeye başladığında, zaman zaman ölüm düşünceleri de geldiğinde en yakın ruh sağlığı uzmanına başvurmanızı öneririm" diye konuştu.


Psikiyatri Uzmanı Dr. Babalıoğlu: Başa çıkamadığınızda ruh sağlığı uzmanına başvurun

İzmir Ekonomi Üniversitesi, Psikiyatri bölümü, Medical Park, Ruh Sağlığı, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Psikiyatri Uzmanı Dr. Babalıoğlu: Başa çıkamadığınızda ruh sağlığı uzmanına başvurun - Son Dakika

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