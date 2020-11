Psikososyal destek hizmetleri, İzmir'de çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki Psikososyal Destek Hizmetleri, depremin ardından İzmir'de çalışmalarına kesintisiz sürdürüyor. Kentteki çalışmalarla ilgili bilgi veren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde görev yapan Psikolog Mügehan Ay Ünveren, "İlk dakikadan itibaren, yıkılan binaları öğrenmemizle beraber Psikososyal Destek Müdahale ekiplerimizi sahaya yönlendirdik" dedi.

İzmir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Psikososyal Destek Hizmetleri, İzmir'de yıkıma neden olan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede çalışmalara başladı. Mobil Sosyal Hizmet Merkezi araçlarında depremzedelere psikolojik destek veren ekipler, bölgede kurdukları 8 adet çadırlarla da çalışmalarına devam ediyor. Depremin psikolojik etkilerini hem yetişkinler hem çocuklar üzerinde azaltmayı hedefleyen Psikososyal Destek Hizmetleri, çocuklar için de özel bir etkinlik alanı oluşturdu. Bu alanlarda çocuklar gün boyunca ekipteki psikologlar ile vakit geçirip, oyun oynuyor. Psikososyal Müdahale Ekibi'nde meslek grubu olarak sadece psikolog, psikolojik danışman, çocuk gelişimci ve sosyal çalışmacı bulunuyor.

'HER AFETTE İLK DAKİKADAN İTİBAREN SAHADAYIZ'İzmir'deki deprem bölgelerinde çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini ifade eden Psikolog Mügehan Ay Ünveren, "İlk dakikadan itibaren enkaz alanlarının belli olmasıyla hemen psikososyal destek müdahale ekiplerimizi sahaya yönlendirdik. Bir taraftan şehir dışından gelen ekiplerin de oraya ulaşmasını sağladık. Hastanelere ekip yönlendirmelerimizi yaptık. Orada da görevli personellerimiz vardı. Daha sonra çadır alanlarının oluşturulmasıyla ki şu an İzmir'de toplamda 8 tane çadır alanımız var. 8 ayrı alanda hizmet vermekteyiz" diye konuştu.'PSİKOSOSYAL DESTEK ÇADIR ALANLARI OLUŞTURDUK'Afetzedeler ile kurulan çadır alanlarında birebir görüşmeler yapıldığını ifade eden Ünveren, "Çadır alanlarında psikososyal destek çadır alanları oluşturduk. Bunları oluşturmamızın nedeni alandaki kişilerle görüşme yapabilmek. Kişilerin bize kolay ulaşabileceği noktaları belirlemek. Bunun dışında bakanlığımızdan 4 tane Mobil Sosyal Hizmet Merkezleri'nin araçları bize ulaştı. Her çadır alanında çocuklar için etkinlik alanı oluşturduk. Çocuklarla beraber orada sosyal iyileştirme etkinlikleri kapsamında ekiplerimiz çalışmalara başladı" ifadelerini kullandı.Süreci yönetirken aynı zamanda afetzede de olduklarını ifade eden Ünveren, sözlerine şöyle devam etti:

"2015 yılında Türkiye Afet Müdahale Planı yayınlanmasından itibaren bakanlığımız, psikososyal destek hizmetlerinin ana çözüm ortağı olarak görevlendirildi. AFAD koordinasyonunda 28 tane çalışma grubu var. Biz sadece bir tanesiyiz. Psikososyal destek hizmetlerinden sorumluyuz. Bu kapsamda aslında her yıl hazırladığımız planlarımız, oluşturduğumuz ekiplerimiz var. İlk dakikadan itibaren her afette sahadayız. Deprem anında da ilk dakikadan itibaren psikososyal koordinasyon merkezine ekiplerimizle beraber ulaştık. Bunun dışında destek ekiplerimizden de çok sayıda personel afetin ölçüsünün belli olmasıyla beraber İzmir'e ulaşmak üzere yola çıktı. Çünkü hem bir taraftan buradayız ama bir taraftan da afetzedeyiz. Hem süreci yönetiyoruz ama hem kendimiz de afetzedeyiz. Bu kapsamda bakanlık tarafından çevre illerden de destek geldi."