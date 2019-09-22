Son Dakika Haberleri: PSV-Ajax maçında kazanan olmadı
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PSV-Ajax maçında kazanan olmadı

1 saat önce

Ligin 7. haftasında PSV ile Ajax, Eindhoven kentindeki Philips Stadı'nda karşı karşıya geldi.

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Ligin 7. haftasında PSV ile Ajax, Eindhoven kentindeki Philips Stadı'nda karşı karşıya geldi.


İlk yarısı golsüz tamamlanan maçta Ajax, altyapısından yetiştirdiği 22 yaşındaki hücum oyuncusu Quincy Promes'in 63. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.


PSV takımının 20 yaşındaki golcü oyuncusu Donyell Malen'in 77. dakikada attığı golle maç 1-1 berabere sonuçlandı.

Quincy Promes, Eindhoven, Philips, Ajax, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 11:05 
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