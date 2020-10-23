PTT'nin kuruluş yıl dönümünde araçlarla Antalya turu - Son Dakika

ANTALYA'da, Posta Telgraf Teşkilatı'nın (PTT) 180'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, PTT araçlarından oluşturulan konvoy şehir içinde tur attı.

PTT'nin kuruluşunun 180'inci yılı, tüm yurtta olduğu gibi Antalya'da da kutlandı. Yıl dönümü nedeniyle Antalya Başmüdürlüğü'ne ait araç ve motosikletler konvoy oluşturarak, 100. Yıl, Güllük Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, Atatürk Caddesi, Işıklar ve Lara'da tur attı. Konvoyun önünde motosikletli PTT çalışanları, hemen arkalarında da kamyonet tipi araçlar yer aldı. Trafik polislerinin eskortluğunda ilerleyen PTT araçları, kornalarına basılarak vatandaşlar selamlandı. Sabah trafiğinin yoğun olduğu saatte yola çıkan konvoy, çevredeki araç sürücülerinden de ilgi gördü.