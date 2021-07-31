Pursaklar Belediyesinden, kızının çeyizi yanan Gülsüm Uysal'a yardım eli - Son Dakika

Pursaklar Belediyesi, Manavgat'ta kızının çeyizi yanan Gülsüm Uysal'a yardım eli uzattı. El emeği göz nuru ürünler Manavgat'a gönderilirken, Osmaniye'de yangından etkilenen vatandaşlar için hazırlanan yardım malzemeleri ve mobil aşevi de ihtiyaç sahipleri için yola çıktı.

Pursaklar Belediyesi, Osmaniye'de çıkan yangın için seferber oldu. Teknik malzeme taşıyan çok sayıda araç ve personel Pursaklar'dan dualarla uğurlandı.

Geçtiğimiz günlerde çıkan orman yangınında zarar gören vatandaşlar için Pursaklar Belediyesi harekete geçti. Bölge ile koordine kurulup talep edilen ürünler hazırlandı, yardımlar Osmaniye'ye gönderilmek üzere yola çıkarıldı. Sıcak yemek desteği için bir adet mobil aşevi ve 15 personel bölgeye gönderildi.

Manavgat'taki yangında kızının çeyizleri harabeye dönen Gülsüm Uysal da unutulmadı. Çeyiz için hazırlanan el emeği göz nuru ürünler Manavgat'a gönderildi.

"Ormanlar kolay yetişmiyor"

Bölgeye yardım için giden personeli uğurlamaya gelen Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Yaklaşık 4 gündür Türkiye'nin değişik yerlerinde 98 ayrı noktada orman yangınlarıyla mücadele ediyoruz. Bakanlarımızın hepsi teyakkuzda bölge belediyelerimizin hepsi teyakkuzda biz de Ankara'dan bir destek olmak istedik. Bugün bu yardım konvoyunu biz Osmaniye'ye yolluyoruz. Çünkü orda yangın ve çalışmalar hala devam ediyor. Göndereceğimiz mobil araçlarımızla aşevimiz ile ve tırlarımızla hem çalışan personel arkadaşlarımıza hem de evleri yanan köylülerimize bir nebze olsun yanlarında olmayı arzuluyoruz. Orada sıcak yemek pişireceğiz gönderdiğimiz gıda ve temizlik paketlerini de orada dağıtacağız. İlk günden beri takipteyiz. Ormanlar kolay yetişmiyor. Pursaklar halkı ve belediyesi de bu konuda çok duyarlı, ilk günden beri takipteyiz" ifadelerine yer verdi.

"Pursaklar'da düğünü olacak çiftler çeyizimizin yarısını göndeririz dediler"

Manavgat'ta kızının çeyizi yanan kadınla iletişime geçildiğini ve yanan çeyizinin tedarik edileceğini aktaran Ertuğrul Çetin, "Evvelki gün biliyorsunuz Manavgat'ta çok büyük dram görüntüleri yansımıştı basına. Orada da bir teyzemiz feryat ediyordu. Kızının çeyizlerinin yandığına çok üzülüyordu. Dün de onunla iletişime geçerek Pursaklar Belediyesi olarak bütün çeyizini karşılayacağımızı söyledik. Pursaklar halkından da bazı olumlu mesajlar geldi. Pursaklar'da düğünü olacak çiftler çeyizimizin yarısını göndeririz dediler. Hanım Evlerinde çalışan kursiyerler hocalar herkes seferber oldu. İlk günden itibaren 98 bölgeyle bir şekilde koordine kuruyoruz ve en çok neye ihtiyaç varsa onu gönderiyoruz. Hijyen seti gıda paketi kıyafet vs. talepler neyse onları gönderiyoruz en önemlisi de AŞ evimizi gönderiyoruz. Bu istediğimiz her noktada binlerce insana yemek çıkarabilecek bir kapasiteye sahip. Bugün 15 kişi gönderiyoruz. Ama ihtiyaç halinde bu sayı arttırılabilir" değerlendirmesinde bulundu. - ANKARA