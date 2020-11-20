Pursaklar Belediyesinden Kovid-19'a triaj çadırı önlemi - Son Dakika

Pursaklar Belediyesince, Pursaklar Devlet Hastanesinin bahçesine, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılım hızını azaltabilmek için triaj çadırı kuruldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, hastanelere Kovid-19 şikayeti ile başvuran hastaları, diğer sağlık problemleri olan hastalardan izole etmek ve virüsün yayılımını önlemek için Pursaklar Devlet Hastanesinin önüne triaj çadırı kuruldu.

Bu hizmetle hastalarının sevk işlemleri yapılarak, hastane içerisindeki yoğunluğun azaltılması hedefleniyor.

Pursaklar Belediyesi, salgın tedbirleri kapsamında hastane içinde ve dışında dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, bu çadırla birlikte salgının yayılım hızını azaltmak istediklerini belirtti.

Hastanede riskli hastalara yönelik önlem alınabilmesi için sağlık alanına triaj çadırı kurduklarını anlatan Çetin, sağlık çalışanlarına desteklerini sürdüreceklerini, üzerlerindeki yükü bir nebze de olsa hafifletmek için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini kaydetti.

Pursaklar Devlet Hastanesi Başhekimi Doğan Akdoğan da, salgın sürecinde vermiş oldukları destekten ve yapılan hizmetlerden dolayı Belediye Başkanı Çetin'e teşekkürlerini iletti.