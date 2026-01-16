Pursaklar\'da Halter Şampiyonası Düzenlendi

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde, Bedensel Engelliler Büyükler Kulüpler ile Gençler-Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası organize edildi.

Pursaklar Belediyesi ev sahipliğinde Spor Salonunda düzenlenen şampiyonanın açılış törenine, Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü ve sporcular katıldı.

Çetin, yaptığı konuşmada, azmin, kararlılığın ve spor ahlakının en güzel örneklerinden birine tanıklık ettiklerini belirterek, "Bedensel engelli sporcularımızın göstermiş olduğu mücadele hepimize ilham veriyor." dedi.

Belediye olarak sporun her alanında, özellikle de engelli bireylerin spora katılımını destekleyen organizasyonlarda yer almaktan gurur duyduklarını ifade eden Çetin, "Türkiye'nin dört bir yanından ilçemize gelen tüm sporcularımıza hoş geldiniz diyor, centilmence ve başarılarla dolu bir şampiyona geçirmelerini temenni ediyorum." diye konuştu.