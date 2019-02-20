Son Dakika Haberleri: Putin'den ABD'ye Rest: Avrupa'da Füze Konuşlandırırsa, Aynısını Yapar Hedef Alırız
BBC

Putin'den ABD'ye Rest: Avrupa'da Füze Konuşlandırırsa, Aynısını Yapar Hedef Alırız

50 dakika önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'yi, Orta Menzilli Nükleer Güçler Anlaşması'ndan (INF) çekildikten sonra Avrupa'da kısa ve orta menzilli füzeler konuşlandırmaması yolunda uyardı.

Putin'den ABD'ye Rest: Avrupa'da Füze Konuşlandırırsa, Aynısını Yapar Hedef Alırız, System.String[]
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'yi, Orta Menzilli Nükleer Güçler Anlaşması'ndan (INF) çekildikten sonra Avrupa'da kısa ve orta menzilli füzeler konuşlandırmaması yolunda uyardı.

Bunun kendileri için ciddi bir güvenlik tehdidi olduğunu vurgulayan Putin, ABD'ye bu durumda, "aynı şekilde" yanıt vereceklerini söyledi.

Putin, ABD'yi kastederek, Avrupa'ya orta menzilli füze konuşlandırılmasına, sadece füzelere ev sahipliği yapan Avrupa ülkelerini değil, "karar merkezlerini hedef alarak yanıt vereceklerini söyledi.

Rusya lideri, Parlamento'da yaptığı yıllık konuşmada, Rusya'nın çatışma peşinde koşmadığını ve ABD'nin INF Anlaşması'ndan çekilmesine tepki olarak Avrupa'da füze konuşlandıran ilk taraf olmayacağını belirtti.

Ancak Putin, ülkesinin herhangi bir füze konuşlandırma kararına yanıtının kararlılıkla verileceğini söyledi ve Amerikalı siyasetçilerin herhangi bir adım atmadan önce riskleri hesaplaması gerektiğini vurguladı.

Putin "Şu andaki durum soru işaretleri uyandırıyor. Amerikalı ortaklarımız dürüst olmalı ve anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmek için Rusya'ya yönelik zorlama suçlamaları kullanmamalı" dedi.

Putin, Washington'ın özellikle, anlaşmanın başka ülkelere silah geliştirme izni verirken ABD ve Rusya'ya yasaklamasından duyduğu kaygıyı anladığını da vurguladı:

"Ne istiyorlarsa onu düşünmek hakları. Ama sayı saymayı biliyorlar mı? Eminim biliyorlardır. Bırakın, geliştirdiğimiz silah sistemlerinin hızını ve menzilini saysınlar. Rusya, sadece doğrudan tehdidin yöneldiği bölgelere değil, karar verme merkezlerinin yer aldığı bölgelere karşı da kullanılabilecek silahlar geliştirmeye ve konuşlandırmaya zorlancaktır" diye konuştu.

'Yeni silah yarışının başlangıcı'

ABD, birçok kez Rusya'yı yasaklı silahları geliştirerek INF Anlaşması'nı ihlal etmekle suçlamış ve ABD Başkanı Donald Trump, Washington'ın anlaşmadan çekilme sürecine başlayacağını açıklamıştı.

Putin ise misillemede bulunmuş ve Moskova'nın da INF'yi ihlal edebilecek yeni türde silahlar üzerinde çalışmaya başlayacağını söylemişti.

Birçok uzman, iki ülkenin anlaşmadan çekilmesinin yeni bir silah yarışının başlangıcı olacağını söylüyor.
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 02:29 

Rusya Federasyonu, Avrupa, Vladimir Putin, Amerika Birleşik Devletleri, Dünya
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