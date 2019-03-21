Son Dakika Haberleri: Putin'den Irak'a Başsağlığı Mesajı

Putin'den Irak'a Başsağlığı Mesajı

24 dakika önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Musul kentinde meydana gelen feribot kazası için Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'e başsağlığı diledi.

Putin'den Irak'a Başsağlığı Mesajı, System.String[]
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Musul kentinde meydana gelen feribot kazası için Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'e başsağlığı diledi. Rusya Başkanlık Ofisi Kremlin Sarayı basın servisinden yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Irak'ın Musul kentinde meydana gelen ve 71 kişinin yaşamını yitirmesi ile sonlanan feribot kazası için Irak halkını temsilen Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'e başsağlığı dilediğini duyurdu. Putin'in mesajında "Sayın Cumhurbaşkanı, lütfen Dicle Nehri'nde aralarında birçok kadın ve çocuğun da yaşamını yitirdiği trajik feribot kazasının ile ilgili derin taziyelerimi kabul edin." ifadelerini kullandığı belirtildi.

(Şehriyar İmanbeyli/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 09:41 Kaynak: İHA

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