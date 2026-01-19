KREMLİN Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Gazze Barış Kurulu'na davet edildiğini bildirdi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Gazze Barış Kurulu'na katılma daveti aldığını açıkladı. Peskov, Moskova'nın şu anda davetin detaylarını incelediğini belirtti.
Son Dakika › Dünya › Putin Gazze Barış Kurulu'na Davet Edildi - Son Dakika
