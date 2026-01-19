Putin Gazze Barış Kurulu'na Davet Edildi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Gazze Batış Kurulu'na davet edildiğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump Gazze barış planı kapsamında Gazze Barış Kurulu'nun kurulacağını ve bazı isimlerin davet edildiğini açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kurucu üye olarak davet edildiği Gazze Barış Kurulu'na Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de davet edildiği açıklandı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Başkan Putin, diplomatik kanallar aracılığıyla bu Barış Kurulu'na katılma teklifini aldı. Şu anda bu teklifin tüm ayrıntılarını inceliyoruz. Tüm ayrıntıları netleştirmek için ABD tarafıyla iletişime geçmeyi umuyoruz" dedi.

"Putin'in Rodriguez ile temasa geçme planı yok"

Basın mensuplarının Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'in Eusya ile ilişkileri geliştirmek istediğine ilişkin soruyu yanıtlayan Peskov, Putin'in temasa geçmeyi planlamadığını söyledi. Rus Sözcü, "Putin'in böyle bir planı bulunmuyor ancak gerekli olması durumunda hızlıca organize edilebilir. Rodriguez ile diplomatik kanallar aracılığıyla sürekli temas halindeyiz" dedi.

Rodriguez, Venezuela'nın Rusya, Çin, İran ve Küba gibi ülkelerle ilişkilerini geliştirme hakkıı bulunduğunu ifade etmişti. - MOSKOVA