Putin: " (İdlib Mutabakatı) Türk Meslektaşlarımızın Mutabakatın Şartlarını Yerine Getirmek İçin...
1 saat önce
Putin: " (İdlib mutabakatı) Türk meslektaşlarımızın mutabakatın şartlarını yerine getirmek için çabalarını görüyoruz"
Putin
: " (İdlib
mutabakatı) Türk meslektaşlarımızın mutabakatın şartlarını yerine getirmek için çabalarını görüyoruz"
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 09:08 Kaynak: AA
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