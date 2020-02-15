Putin, İdlib ve korona virüsü gündemiyle güvenlik konseyini topladı - Son Dakika
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Putin, İdlib ve korona virüsü gündemiyle güvenlik konseyini topladı

13 dakika önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi toplantısında İdlib'de yaşanan süreci ve korona virüsü konularını ele aldı.

Putin, İdlib ve korona virüsü gündemiyle güvenlik konseyini topladı, System.String[]

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi toplantısında İdlib'de yaşanan süreci ve korona virüsü konularını ele aldı.


Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi üyeleri ile kritik bir toplantı yaptı. Kremlin Sarayı'nda gerçekleşen toplantıya Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Federasyon Konseyi Başkanı Valentin Matvienko, Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitri Medvedev, Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Anton Viano, Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Petruşev, İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Federal Güvenlik Servisi Başkanı Aleksandr Bortnikov ve Yabancı İstihbarat Servisi Direktörü Sergey Naryşkin katıldı.


Kremlin Basın Servisi'nden yapılan açıklamada gerçekleşen toplantıda İdlib'de rejim güçlerinin Türk ordusuna saldırılarından sonra ortaya çıkan krizin ele alındığı, konsey üyeleri ile İdlib'deki sürecin tartışıldığı ifade edilirken, bunun yanı sıra Rusya'da da görülen korona virüsü ile ilgili mücadele ve virüs konusunda Çin'e yardım konusu ve küresel ekonomik durumların ele alındığı ifade edildi. Putin'in ayrıca güvenlik konseyi üyelerine Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky ile Ukrayna'nın doğusundaki son durumlara dair yaptığı telefon görüşmesi hakkında bilgilendirme yaptığı belirtildi. - MOSKOVA

Vladimir Putin, Rusya, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 12:16 Kaynak: İHA
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