Putin ve Abbas Moskova\'da Görüştü

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Moskova'da görüştü.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, çalışma ziyareti kapsamında başkent Moskova'ya gelen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldiği belirtildi. Görüşmede; Rusya ve Filistin arasındaki ticari, ekonomik, kültürel ve insani yardım alanlarındaki ikili ilişkilerin mevcut durumu ve geleceğinin ele alındığı aktarıldı.

Liderlerin, özellikle Gazze Şeridi'ndeki duruma odaklanarak bölgedeki son gelişmeleri ve çözüm perspektiflerini değerlendirdikleri kaydedildi.