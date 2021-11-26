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Putin ve Aliyev Soçi'de bir araya geldi - Son Dakika

Putin ve Aliyev Soçi'de bir araya geldi

26.11.2021 15:31
Putin ve Aliyev Soçi'de bir araya geldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Rusya'nın Soçi kentinde bir araya geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Rusya'nın Soçi kentinde bir araya geldi.

Putin, Aliyev'le görüşmesinde, iki ülke arasında siyasi ve ticari ilişkilerin gelişmeye devam ettiğini söyledi.

Rusya ile Azerbaycan arasındaki ticaret hacminin bu yılın ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artığını belirten Putin, "Rusya, Azerbaycan'ın ana ticaret ortaklarından biri olmaya devam ediyor." dedi.

Karabağ'da sorunların ise devam ettiğine dikkati çeken Putin, "Rus barış gücü bölgede olumlu bir rol oynuyor. Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi de etkin bir şekilde çalışıyor. Ancak yine de bölgede maalesef bazı olaylar yaşanıyor, kayıplar oluyor." diye konuştu.

Karabağ konusunun, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın da katılacağı bugünkü üçlü zirvede detaylıca ele alınacağını belirten Putin, "Karabağ'da insanların barış içerisinde yaşayabilmesi ve bölgeyi kalkındırmak için gerekli koşulları yaratmak için bugün bir araya geldik. Neler yapıldı, neler yapılabilir bunları göreceğiz." dedi.

Aliyev: "7 yol haritası hayata geçirildi"

Aliyev, Azerbaycan ile Rusya arasındaki ilişkilerin gelişiminden memnuniyet duyduğunu söyledi.

Rusya'nın Kemerovo bölgesindeki kömür madeninde çıkan yangını üzüntüyle karşıladıklarını belirten Aliyev, can kayıpları nedeniyle taziye dileklerini iletti.

Aliyev, Rusya ile ilişkilerini stratejik ortaklık olarak karakterize ettiklerini, bunun sözde olmadığını, ilişkilerin daha da gelişmesine odaklandıklarını vurguladı.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin arttığını, ticari ilişkilerin gelişmesine iş çevrelerinden karşılıklı büyük ilgi olduğunu bildiren Aliyev, ilişkilerin birçok alanı kapsamasından memnuniyet duyduklarını belirtti.

Aliyev, Rusya ile ekonomi, ulaşım ve insani alanları kapsayan 7 yol haritasını hayata geçirdiklerini ifade etti.

Ermenistan'la yaşanan gerginliğe de değinen Aliyev, şunları söyledi:

"Rus barış gücünün denetimindeki bölgede bir yıl içerisinde ciddi çatışmalar, olaylar yaşanmadı. Sistematik kriz oluşturmayan ufak olaylar yaşandı. Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışmalar yaşandı. Fakat bu Rus barış gücünün sorumluluğundaki bölge değil. Fakat elbette bunları hem ikili hem de üçlü şekilde dikkatlice gözden geçirmemiz, konuşmamız gerekiyor. Riskleri kontrol ve en aza indirmek için konuşmamız gerekiyor. Sizin, hükümet temsilcilerinin ve bölgedeki Rus barış gücünün bu konudaki rolünüzü takdir ediyorum."

Putin ve Aliyev'in ikili görüşmesinin ardından, Paşinyan'ın da katılımıyla bugün Soçi'de üçlü zirve gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Putin ve Aliyev Soçi'de bir araya geldi
Putin ve Aliyev Soçi'de bir araya geldi
Putin ve Aliyev Soçi'de bir araya geldi
Putin ve Aliyev Soçi'de bir araya geldi

Vladimir Putin, Azerbaycan, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Putin ve Aliyev Soçi'de bir araya geldi - Son Dakika


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