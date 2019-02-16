Putin ve Macron Suriye'yi Görüştü
1 saat önce
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Suriye'deki gelişmelere ilişkin telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.
Rusya
Devlet Başkanı Vladimir Putin
'in, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
ile Suriye
'deki gelişmelere ilişkin telefon görüşmesi yaptığı bildirildi. Kremlin Sarayı
'ndan yapılan yazılı açıklamada, Putin ve Macron'un telefon görüşmesinde Suriye ve İdlib
Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durumun ele alındığı belirtildi.
Görüşmede, Rusya'nın Soçi
kentinde 14 Şubat
'taki Türkiye-Rusya- İran
Üçlü Zirvesi'nde yapılan anlaşmalarla ilgili bilgi verildiği belirtilen açıklamada, "Her iki taraf da Suriye konusunda Anayasa Komitesi'nin kurulması için bir an önce çalışmaların başlatılması ve siyasi diyaloğun devam ettirilmesi gerektiğinin altını çizdi." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, tarafların Suriye'de barışın sağlanması için ikili temasların devam ettirilmesi konusunda mutabık kaldığı kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 07:59 Kaynak: AA
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