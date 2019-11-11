Son Dakika Haberleri: Putin ve Merkel Ukrayna'nın doğusundaki krizi görüştü
Son Dakika Güncel Putin ve Merkel Ukrayna'nın doğusundaki krizi görüştü

Putin ve Merkel Ukrayna'nın doğusundaki krizi görüştü

7 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Ukrayna'nın doğusundaki krizin çözümünü görüştü.

Putin ve Merkel Ukrayna'nın doğusundaki krizi görüştü, System.String[]

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Ukrayna'nın doğusundaki krizin çözümünü görüştü.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Putin'in Merkel ile telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

Donbas bölgesine özel statünün verilmesini öngören yasaların oluşturulmasının önemine işaret edilen açıklamada, "İki lider, Ukrayna'nın doğusu krizinin Minsk anlaşmaları çerçevesinde çözülmesi gerektiğini vurguladı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Rusya, Ukrayna ve AB arasındaki üçlü doğal gaz görüşmelerinin ele alındığı kaydedildi.

Suriye meselesinin de görüşüldüğü belirtilen açıklamada, "Görüşmede, sığınmacıların Suriye'ye dönmesi dahil olmak üzere, ülkedeki insani durumun çözülmesinin önemine işaret edildi." değerlendirmesinde bulunuldu.

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Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 09:32 Kaynak: AA
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