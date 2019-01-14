Putin ve Shinzo Abe, 22 Ocak'ta Moskova'da Görüşecek
27 dakika önce
Rus haber ajansı TASS, Kremlin'in basın servisine dayandırdığı haberinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin 22 Ocak'ta Moskova'da görüşmeler yapacağını duyurdu.
Rus haber ajansı TASS, Kremlin'in basın servisine dayandırdığı haberinde Rusya
Devlet Başkanı Vladimir Putin
ve Japonya
Başbakanı Şinzo Abe'nin 22 Ocak'ta Moskova
'da görüşmeler yapacağını duyurdu. Haberde, Rusya ile Japonya arasındaki barış antlaşmasının görüşülmesinin beklendiği vurgulandı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 06:19 Kaynak: DHA
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