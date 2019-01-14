Son Dakika Haberleri: Putin ve Shinzo Abe, 22 Ocak'ta Moskova'da Görüşecek

Putin ve Shinzo Abe, 22 Ocak'ta Moskova'da Görüşecek

27 dakika önce

Rus haber ajansı TASS, Kremlin'in basın servisine dayandırdığı haberinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin 22 Ocak'ta Moskova'da görüşmeler yapacağını duyurdu.

Putin ve Shinzo Abe, 22 Ocak'ta Moskova'da Görüşecek, System.String[]
Rus haber ajansı TASS, Kremlin'in basın servisine dayandırdığı haberinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin 22 Ocak'ta Moskova'da görüşmeler yapacağını duyurdu. Haberde, Rusya ile Japonya arasındaki barış antlaşmasının görüşülmesinin beklendiği vurgulandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 06:19 Kaynak: DHA

Rusya Federasyonu, Vladimir Putin, Moskova, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ukrayna'nın Türkiye'den İHA Almasıyla İlgili Rusya'dan Açıklama Geldi Evlilik Teklifi Aldığı Anları Sosyal Medyadan Paylaşan Genç Kız, Üniversiteden Kovuldu

Model Olmak İsteyen Genç Kız, Aile Dostu Tarafından Kandırılıp Fuhuşa Zorlandı Manisa'da Çevik Kuvvet Otobüsüne Silah Çeken İki Kafadar Hayatını Şokunu Yaşadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 18:46:20. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Putin ve Shinzo Abe, 22 Ocak'ta Moskova'da Görüşecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]