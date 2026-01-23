Putin ve Trump'ın Temsilcisi Moskova'da Görüşüyor - Son Dakika
Putin ve Trump'ın Temsilcisi Moskova'da Görüşüyor

23.01.2026 00:19
Putin ile Witkoff'un 'Ukrayna' konulu görüşmesi Moskova'da başladı. ABD ve Rusya heyetleri katılıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un "Ukrayna" konulu görüşmesi Moskova'da başladı.

Kremlin, Putin ile Witkoff arasındaki görüşmenin, başkent Moskova'daki Kremlin Sarayı'nda başladığını bildirdi.

Görüşmeye katılan ABD heyetinde Witkoff'un yanı sıra Jared Kushner ve ABD Federal Satın Alma Servisi Komiseri Josh Gruenbaum da bulunurken, Rusya heyetinde Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov ve Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev yer alıyor.

Kaynak: AA

