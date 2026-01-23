Putin ve Trump Temsilcisi Moskova'da Görüştü - Son Dakika
Putin ve Trump Temsilcisi Moskova'da Görüştü

23.01.2026 12:08
Putin ve Witkoff'un toplantısı yapıcı geçti, gündem Ukrayna ve ABD'deki Rus varlıklarıydı.

MOSKOVA, 23 Ocak (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Moskova'da gerçekleştirdiği son görüşmenin yapıcı, son derece samimi ve her iki ülke açısından da faydalı geçtiği bildirildi.

Rusya Devlet Başkanlığı Yardımcısı ve Putin'in Dış Politika Danışmanı Yuri Uşakov, perşembe gecesi yapılan görüşmenin 3,5 saatten uzun sürdüğünü açıkladı. Uşakov, görüşmenin ana gündem maddesinin Ukrayna meselesi olduğunu ve bunun Putin ile Witkoff arasında bu konuya ilişkin yedinci yüz yüze temas olduğunu belirtti.

Uşakov'un yanı sıra Putin'in özel temsilcisi Kirill Dmitriev de görüşmelere katılan Rus yetkililer arasındaydı. ABD heyetinde ise ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ile Beyaz Saray yetkilisi Josh Gruenbaum yer aldı.

Putin, daha önce yaptığı açıklamada, görüşmelerde Trump tarafından önerilen "Barış Kurulu"na davetin yanı sıra ABD'de dondurulan Rus varlıklarının akıbetinin de ele alınmasının amaçlandığını ifade etmişti.

Uşakov ayrıca, Rusya, ABD ve Ukraynalı yetkililerden oluşan üçlü bir güvenlik çalışma grubunun Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de düzenlenecek ilk toplantısını cuma günü gerçekleştireceğini bildirdi.

Uşakov, Putin'in talimatları doğrultusunda, Savunma Bakanlığı temsilcilerinin de yer aldığı Rus heyetinin kısa süre içinde BAE'ye gideceğini söyledi.

Kaynak: Xinhua

Vladimir Putin, Donald Trump, Diplomasi, Güvenlik, Moskova, Ukrayna

Son Dakika Güncel Putin ve Trump Temsilcisi Moskova'da Görüştü - Son Dakika

SON DAKİKA: Putin ve Trump Temsilcisi Moskova'da Görüştü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.