QNB First Dijital'e "En İyi Dijital Strateji" ödülü - Son Dakika

QNB First Dijital'e "En İyi Dijital Strateji" ödülü

21.10.2020 12:07
QNB First Dijital'e

QNB Finansbank'ın birikim müşterilerine ayrıcalıklı hizmetler sunduğu QNB First Dijital, Avrupa'nın en önemli müşteri deneyimi yarışmalarından biri olan European Customer Centricity Awards'ta "En iyi Dijital Strateji" kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu.

QNB Finansbank'ın birikim müşterilerine ayrıcalıklı hizmetler sunduğu QNB First Dijital, Avrupa'nın en önemli müşteri deneyimi yarışmalarından biri olan European Customer Centricity Awards'ta "En iyi Dijital Strateji" kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu.

QNB Finansbank açıklamasına göre, QNB First ve Private Banking müşterilerinin beklenti ve ihtiyaçlarına göre tasarlanmış bir cep şube arayüzü olan QNB First Dijital; QNB First müşterilerinin ilgi alanlarına göre kişiselleştirilmiş tekliflerden bankacılık hizmetlerine, birbirinden özel birçok ayrıcalığa hızlı ve kolayca ulaşmalarına olanak sağlıyor.

QNB First ve Private Banking müşterileri, farklı bir uygulama indirmelerine gerek kalmadan, kendilerine özel yeni bir arayüz ile hizmet alabildikleri QNB Finansbank Cep Şubesi üzerinden tüm bu ayrıcalıklara ve iş birliği sağlanan tüm firmalara online entegrasyonlar aracılığıyla ulaşabiliyor.

"Yeni dijital bir dünyanın kapılarını açtık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen QNB Finansbank Bireysel ve Özel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Enis Kurtoğlu, birikimlerini değerlendirmek için bankalarını tercih eden müşterilere yönelik ayrıcalıklı ürün ve hizmetlerini, QNB'nin global markası olan "QNB First" ile sunmaya devam ettiklerini bildirdi.

Geçen yıl yüksek gelir segmenti müşteriler için yeni dijital bir dünyanın kapılarını açtıklarını aktaran Kurtoğlu, şunları kaydetti:

"Yüksek gelir segmentimizin markası olan QNB First ve müşterilerimize özel tasarladığımız QNB Finansbank Cep Şubesi QNB First Dijital ile bankacılık hizmetleri ve hayatın içinde birçok alanda müşterilerimize özel hizmetler vermeye devam ediyoruz. QNB Finansbank olarak, QNB First dünyasına üye olan müşterilerimize bankacılıkta öncelikli ve özel tasarlanmış hizmetler sağlarken, müşterilerimizin günlük yaşamlarına yönelik çok özel ayrıcalık ve deneyimler de sunuyoruz.

QNB First Dijital ile ücretsiz bankacılık deneyimi, uygulama üzerinden yapılan bankacılık işlemlerinden mil kazandıran sadakat programı, QNB First Kütüphane ile ücretsiz kitap hediyesi, adrese teslim ücretsiz kuru temizleme gibi müşterilerimizin ihtiyaçlarını gözeterek ve uçtan uca tüm süreçlerini dijital olarak tasarladığımız pek çok ayrıcalık sunuyoruz."

Kurtoğlu, mart ayında QNB First dünyası ve QNB First Dijital uygulaması ile dünyanın en başarılı kurumlarının ödüllendirildiği "International Stevie Awards"ta da 4 ödülün sahibi olduklarını belirterek, "Hem müşteri memnuniyeti stratejisi hem de dijital inovasyon ve teknoloji kullanımı alanlarında kazandığımız ödüller işimizi ne kadar doğru yaptığımızın bir göstergesi. QNB Finansbank Bireysel ve Özel Bankacılık ekibi olarak, en yeni teknolojileri kullanarak müşterilerimize ihtiyaç duydukları her an sınıfının en iyisi finansal çözümler ve hayata dair benzersiz ayrıcalıklar sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Finansbank, Avrupa, CEO, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi QNB First Dijital'e 'En İyi Dijital Strateji' ödülü - Son Dakika Ekonomi

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