QNBEYOND Fikir Kampı'ndan Mono App mobil uygulaması

QNB Finansbank'ın kurum içi girişimcilik programı olan QNBEYOND Fikir Kampı'nın ilk dönem kazananlarından IBTech yöneticilerinden Ünal Sezer, Mono App mobil uygulamasıyla markalar ile iletişimde yeni bir deneyim sunmayı hedeflediğini kaydetti.

Bankadan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Sezer, Mono App ile kullanıcılar istedikleri markaların bildirimlerine izin verecek, sadece bu markalardan bildirim alacak, bildirim aldıkça da puan kazanacaklarını, Mono App kullanıcıları puanlarını TL olarak hesabına transfer edebilecek veya uygulama içerisindeki çeşitli yöntemlerle harcayabileceklerini belirtti.

Proje sponsoru QNB Finansbank Bilgi Teknolojileri, Operasyon, Kanallar ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Kürşad Demirkol da şunları kaydetti:

"Mono, QNBEYOND Fikir Kampı'nda seçilen ve QNB Finansbank tarafından yatırım alan yenilikçi bir uygulama. Amacımız birbirinden değerli markalar ile müşterilerini, karşılıklı kazanımların olduğu bir platforma taşımak ve iletişimlerini sağlamak. Bir yandan markalar için tüketicilere ulaşabilecekleri yeni bir kanal oluşturuyorken; diğer yandan tüketiciler için sadece istedikleri markalardan bildirim almalarını sağlıyoruz. Mono App'in yenilikçi yönü ile bu platformda hem markalar, hem de tüketiciler kazanıyor."

Mono App uygulaması; App Store, Google Play ve AppGallery'de

Türkiye'de ve dünyada yeni bir yöntemle markaları ve tüketicileri tek bir dijital platformda bir araya getiren Mono App uygulaması; App Store, Google Play ve AppGallery'de yerini aldı.

Mono App'i telefonlarına indiren kullanıcılar, mesaj almak istedikleri markalardan SMS yerine mobil bildirim alabilecek ve aldıkları her bir bildirim için mono puan kazanacaklar.

Kazandıkları mono puanları QNB Finansbank veya Enpara.com hesaplarına TL olarak da transfer edebilen kullanıcılar, isterlerse bu puanları Türk Hava Yolları Yolcu Programı Miles&Smiles Miline, Türkiye'de 3 binden fazla noktada geçerli hediye çekine, 45 binden fazla noktada geçerli Ticket yemek kuponuna da dönüştürebilecek.

İsteyen Mono App kullanıcıları puanlarını sokak hayvanlarına mama olarak ulaştırılması için Hayvan Hakları Federasyonu HAYTAP'a bağışlayabilecek ya da iklim değişikliği ile mücadele için yenilenebilir enerji projelerine aktarabilecek.

Mono uygulamasının dikkat çeken bir diğer özelliği Düello ile kullanıcıların uygulamada keyifli vakit geçirmeleri ve çeşitli hediyeler kazanmaları hedefleniyor.

Her gün farklı saatlerde yapılacak Düello'lar da düelloya kayıt yaptıran kullanıcılar arasında en hızlı olanlar, markalardan çeşitli hediye çeklerini kazanabilecek.