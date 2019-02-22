Racing Heroes Multiplayer, Hem Yarışıp Hem de 500 Dolar Kazanma Fırsatı

Racing Heroes
Multiplayer
Türk oyun firmalarının başarılı çalışmalarına bir yenisi de GreenGate tarafından geliştirilen Racing Heroes Multiplayer oldu. Oyun yeni çıkmasına rağmen şimdiden birçok ülkenin yeni çıkan yarış oyunları kategorisinde en üst sıralarda yer alıyor.
GreenGate'in amacı, yerli yazılımlarla Türk oyunlarının mobil oyun pazarındaki yerini arttırmak ve Ülke ekonomisine de katkıda bulunmak. Bu doğrultuda, sadece Türkiye
'ye değil tüm dünyaya yönelik oyunlar geliştirilerek katma değer üretildiğini söyleyebiliriz.
Racing Heroes Multiplayer, çevirim içi olarak diğer kişilerle yarışabildiğiniz bir oyun ve tamamen Türk yazılımcılar tarafından geliştirilmiş. Ayrıca tüm oyun severleri mutlu edecek bir bilgi de; Racing Heroes her hafta ilk 10 kişiye 500 dolar ödül veriyor.
Amacı eğlenirken kazandırmak olan oyunda ödül kazanılması için tek yapılması gereken online yarıştığınız diğer oyuncuları geçmek ve puan toplamak.
Yarışıp ödüle hak kazananlara para ödülleri banka hesaplarına aktarılıyor. Hali hazırda birçok kullanıcı da ödül kazanmış durumda.
Tüm dünyadan kullanıcılar ile aynı anda oynanabilen Racing Heroes uygulaması, Apple Store
ve Google Play Store
'dan indirilebilir durumda.
Racing Heroes, Denediniz mi?
Hem yarışıp hem para kazanma fikri size çok mu uzak? Bu mümkün. Araba
yarışı oyunu ile hem eğlenecek hem de para kazanabileceksiniz. Hiçbir masraf yapmadan 500 Dolar para kazanacaksınız.
Hemen şimdi yarış ve para kazan.
Trafikte arabanızla yapmak istediklerinizi yapamadınız mı? Trafikte sınırsız özgürlük mü istiyorsunuz? Araba yarışı oyunları seni cezbediyor mu? Trafik yarışı oyunu ile trafikte araçları sollayın. En yeni ve en güzel trafik oyunu size araba kullanma ve araba sürme için mükemmel bir fırsat sunuyor.
İşte aradığınızı bulacağınız oyun tam da bu!
Araba kullanma oyununun, birbirinden eğlenceli 4 modu bulunuyor: görev modu, sonsuz mod, zaman modu ve serbest mod.
Serbest modda trafik yoğunluğunu siz belirleyin istedik. Sabah
, akşam ve gece ne zaman isterseniz arabanızı kullanın. İster tek yönlü, isterseniz çift yönlü trafikte arabaları sollayın.
Araba oyunu sevenler için en iyi arabaların yer aldığı garaj, anahtarı almanı bekliyor. Ferrari
, Mercedes
, Lamborghini
, Bmw
, Mustang
ve diğer spor arabaların benzerlerini kullanarak yarış arabaları kullan.
Araba modelleri çeşitli senin sevdiğin hangisi. Trafik yarışı ile araba kullan ve sürüş simülasyonu kullanarak sürüş becerilerinizi geliştirin.
Bu oyun ile araba oyunları arasında yerinizi ayırtın. Farklı araba oyunları oynamak istiyorsan beklemene gerek yok. Haydi bu muhteşem araba oyunu indir. Ücretsiz oyun arayanlar, motor tutkusu olanlar, hız yapmak isteyip, hızlı sürüş keyfi yaşamak isteyenler, trafikte makas atmak isteyenler, extreme yarış yapmak isteyenler araba oyunu oynamaya başlayın.
Racing Heroes Özellikleri
Görevler: Araba yarışı ile sınırları kaldıracağınız birbirinden farklı görevleri yerine getirip araba kullanma tecrübenizi arttırın. Gerçekçi trafik ortamında, yüksek grafikler altında görevleri yerine getirin bonusları kapın. Her gün gelip günlük bonus alabilirsiniz.
Kamera Açısı: Aracınızı tepe, geri, kokpit ya da kaput olmak üzere 4 farklı kamera açısı ile kullanabilirsiniz. Araç
kokpiti yüksek grafik ve gerçekçilik üzerine kuruldu. Arabanın direksiyonu hareketinizi takip eder. İbre hızınıza göre artıp azalır.
Kontroller: En kolay ve anlaşılır kontrol seçenekleri ile oyunun tadına varın. Direksiyon hassasiyetini ayarlayın. Hangi kontrolün nerede olduğunu görün. Yumuşak ya da sert nasıl isterseniz öyle kullanın.
Araç Fiziği: Araçlar gerçek fizik kurallarına sahip. Gerçekçi tork, vites ve güç oranları ile sürüş deneyimi üst seviye simülasyon sağlar. Aracınızı geliştirerek motora hükmedin ve araba yarışı oynayın. Daha yüksek adrenalin ihtiyacınızı gidermek için hızlı arabalar yaratın.
Arabalar: Modifiyeli arabalar garajda hazır ama isterseniz yüksek detaylı grafiklere sahip aracınızın tüm parçalarının rengini değiştirin. Araba kullanma oyunu size aracınızı yeniden tasarlama imkanı sunuyor. Tekerlekleri, spoilerı değiştirin. Aracınızın ivmelenmesi, yol tutuşu, kontrol, fren ve nitro (N2O) geliştirerek hızı yeniden tanımlayın. Aracınızı modifiye ederek jant, lastik, spoiler ve nitroyu değiştirerek yüksek performans elde edin. Araçlar 3d araba oyunu için tasarlandı. İster spor arabaları kullan istersen klasik arabaları kullan.
Oyun modu: Oyunu gece, gündüz, akşam hatta günün belli bir saatinde oynayabilirsiniz.Araba kullanma oyununda zaman gerçekçi olarak ilerler. Görev modu ile eğlenceyi arttırın ve checkpointlere ulaşın, sonsuz mod ile eğlenceye doymayın, zaman karşı modu ile sınırları zorlayın, serbest mod ile sürüş yeteneklerinizi geliştirin. Trafikteki kamyon, polis arabası, taksi, dolmuş ve otobüs ve benzeri araçları sollayın. Çift yönlü trafikte adrenalin tavan yapsın. Tek yön de zigzag çizin.
Dil Desteği: Size neredeyse tüm dilleri sunduk. Hatta dil seçeneklerini geliştirmemiz için bize yardım etmeniz için fırsat da sunduk.
Haritalar: Orman, şehir, çöl, karlı hava haritalarında eğlenceye doymayın. Google Play
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