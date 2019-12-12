Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'e 5-0 mağlup olarak Avrupa kupalarına veda eden Galatasaray'da Radamel Falcao, maç sonunda açıklamalarda bulundu.



DAHA İYİ OLACAĞIM



Form durumu hakkında konuşan Falcao, "Aslında maça iyi başladık ama bu seviyede bir takıma karşı konsantrasyon kaybı olunca cezalandırılıyorsunuz. Şu anda %100 değilim. 2 ay sahalardan uzak kaldım. Dakikalar oynayarak, daha iyi olacağım." dedi.



İKİ KUPANIN DA FAVORİSİYİZ



Radamel Falcao sözlerini "Lig ve kupa hedefimiz kaldı. İki kupanın da en önemli favorisiyiz. Düzeltmemiz ve daha iyi yapmamız gereken şeyler var. En sonunda umarım mutlu sona ulaşan biz oluruz." ifadeleriyle tamamladı.



