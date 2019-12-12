Radamel Falcao: "Yüzde 100 hazır değilim" - Son Dakika
Son Dakika Spor Radamel Falcao: 'Yüzde 100 hazır değilim' - Son Dakika Spor

Radamel Falcao: "Yüzde 100 hazır değilim"

6 saat önce

Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'e 5-0 mağlup olarak Avrupa kupalarına veda eden Galatasaray'da Radamel Falcao, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Radamel Falcao:

Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'e 5-0 mağlup olarak Avrupa kupalarına veda eden Galatasaray'da Radamel Falcao, maç sonunda açıklamalarda bulundu.


DAHA İYİ OLACAĞIM


Form durumu hakkında konuşan Falcao, "Aslında maça iyi başladık ama bu seviyede bir takıma karşı konsantrasyon kaybı olunca cezalandırılıyorsunuz. Şu anda %100 değilim. 2 ay sahalardan uzak kaldım. Dakikalar oynayarak, daha iyi olacağım." dedi.


İKİ KUPANIN DA FAVORİSİYİZ


Radamel Falcao sözlerini "Lig ve kupa hedefimiz kaldı. İki kupanın da en önemli favorisiyiz. Düzeltmemiz ve daha iyi yapmamız gereken şeyler var. En sonunda umarım mutlu sona ulaşan biz oluruz." ifadeleriyle tamamladı.


Paris Saint Germain, Radamel Falcao, Falcao, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 01:46 
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