RTÜK'ün ev sahipliğinde İstanbul'da "Şiddet ve Medya Çalıştayı" düzenlenecek - Son Dakika
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RTÜK'ün ev sahipliğinde İstanbul'da "Şiddet ve Medya Çalıştayı" düzenlenecek

25.09.2022 12:54
RTÜK'ün ev sahipliğinde İstanbul'da "Şiddet ve Medya Çalıştayı" düzenlenecek

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) ev sahipliğinde, İstanbul'da 27 Eylül'de, "Şiddet ve Medya Çalıştayı" düzenlenecek.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) ev sahipliğinde, İstanbul'da 27 Eylül'de, "Şiddet ve Medya Çalıştayı" düzenlenecek.

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, bazı bakanlar, ilgili devlet kurumları, meslek örgütü temsilcileri ve medya kuruluşları yöneticilerinin katılacağı çalıştayda, şiddet ve şiddetin medyada işleniş biçimi ele alınacak.

Kadın, çocuk, dezavantajlı gruplar ve sağlık çalışanları başta olmak üzere toplumsal şiddet konusunun detaylı şekilde irdeleneceği çalıştayın açılış konuşmasını RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin yapacak.

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Kaynak: AA

Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, İstanbul, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel RTÜK'ün ev sahipliğinde İstanbul'da 'Şiddet ve Medya Çalıştayı' düzenlenecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: RTÜK'ün ev sahipliğinde İstanbul'da "Şiddet ve Medya Çalıştayı" düzenlenecek - Son Dakika
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