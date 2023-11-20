Nişanlısının eski kocasını vuran radyocu tutuklandı

Bakırköy'de nişanlısı Ebru Manay'ın eski kocası Mithat Şahin'i kendisine hakaret ve tehdit ettiği gerekçesiyle silahla vuran radyocu Ersin Baydamar tutuklandı.

ARAYIP TEHDİT ETTİ

15 Kasım Çarşamba günü Yeşilköy Sahil'de saat 22.00'de meydana gelen olayda radyo programı yapan Ersin Baydamar ile Ebru Manay bir süre önce nişanlandı. Manay'ın eski eşi Mithat Şahin, bunu öğrenince önce Ebru Manay'ı ardından da Ersin Baydamar'ı arayıp tehdit etti. Şahin, Baydamar'a konumunu da atarak görüşmek istediğini söyledi.

TARAFLAR BİRBİRİNE SİLAH ÇEKTİ

Baydamar, Şahin'in silahlı gezdiğini bildiği için yanına silah alarak atılan konum olan Yeşilköy sahile gitti. Burada görüşen Şahin ve Baydamar arasındaki tartışma kısa sürede büyüdü ve taraflar birbirine silah çekti. Baydamar, silahıyla Şahin'e ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Şahin kanlar içinde yere yığılırken, Baydamar ise olay yerinden kaçtı.

TUTUKLANDI

Şüpheli Ersin Baydamar, daha sonra Bağcılar Güneşli'deki polis merkezine giderek teslim oldu. Gözaltına alınan Baydamar emniyetteki işlemlerinin bitmesinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na getirildi. Burada ilk olarak savcıya ifade veren Baydamar, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.