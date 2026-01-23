Rafa Silva, Benfica'ya Dönüş Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Rafa Silva, Benfica'ya Dönüş Yaptı

Rafa Silva, Benfica\'ya Dönüş Yaptı
23.01.2026 11:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş'tan Benfica'ya transfer olan Rafa Silva, 2028'e kadar sözleşme imzaladı.

BEŞİKTAŞ'TAN Benfica'ya transfer olan Rafa Silva, Benfica'yla 2028'e kadar sözleşme imzaladı.

Benfica'da 27 numaralı formayı giyecek olan ve resmi olarak duyurulduktan sonra dün imza atan Portekizli oyuncu, Estádio da Luz'a geri dönüş yolculuğundan bahsetti ve burada güzel anılar yaratmaya ve takıma yardımcı olmaya devam etmek istediğini vurguladı .

Kulüp televizyonuna verdiği özel röportajda transfer süreciyle ilgili açıklamalarda bulanan Rafa Silva, "Temelde hala aynıyım. Evimi özlüyordum, eve dönmek istiyordum. Birkaç gün önce bunun gerçekleşmesi için bir fırsat doğdu ve sonuçta da bu oldu. Burada olduğum ve geri döndüğüm için çok minnettarım" dedi.

Benfica'da geçirdiği süre boyunca Rafa; 64'ü Ligde, 13'ü Şampiyonlar Ligi'nde, 4'ü Avrupa Ligi'nde, 10'u Portekiz Kupası'nda, 2'si Lig Kupası'nda ve 1'i Candido de Oliveira Süper Kupası'nda olmak üzere 94 gol attı. Başarılı futbolcu bu süreçte 7 de şampiyonluk kutladı: 3 Lig, 1 Portekiz Kupası ve 3 Candido de Oliveira Süper Kupası. Benfica'dan Türkiye'ye geldiği Beşiktaş'taki ilk sezonu olan 2024/25 sezonunda 49 maçta 18 gol atan yıldız isim 2025/26 sezonunda ise 16 maçta 5 gol kaydetti.

Kaynak: DHA

Rafa Silva, Beşiktaş, Benfica, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rafa Silva, Benfica'ya Dönüş Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk bayrağına bir saygısızlık daha Bedeli ödetiliyor Türk bayrağına bir saygısızlık daha! Bedeli ödetiliyor
Türkiye bastonlu dolandırıcıyı konuşuyor “Pes“ dedirten detaylar Türkiye bastonlu dolandırıcıyı konuşuyor! "Pes" dedirten detaylar
Karı-kocayı öldüren cani olay gününü soğukkanlılıkla anlattı Karı-kocayı öldüren cani olay gününü soğukkanlılıkla anlattı
Sadettin Saran hakim karşısına çıktı Sadettin Saran hakim karşısına çıktı
Merkez Bankası faizi yüzde 37’ye indirdi Merkez Bankası faizi yüzde 37'ye indirdi
Ahmet Minguzzi’yi öldüren sanıklara verilen cezalar onandı Ahmet Minguzzi'yi öldüren sanıklara verilen cezalar onandı

11:30
Okan Buruk yıldız isme telefon açmış: Valizlerini hazırla geliyorsun
Okan Buruk yıldız isme telefon açmış: Valizlerini hazırla geliyorsun
11:27
Girdiği işletmenin üst katına çıkan belediye başkanı gördüklerine inanamadı: Hemen mühürleyin
Girdiği işletmenin üst katına çıkan belediye başkanı gördüklerine inanamadı: Hemen mühürleyin
11:08
Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek’ten yeni hamle Emeklilere 10 bin lira ek maaş
Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek'ten yeni hamle! Emeklilere 10 bin lira ek maaş
10:58
Borsa İstanbul’da tarihi seviye: BIST 100, 13 bin puanı aştı
Borsa İstanbul'da tarihi seviye: BIST 100, 13 bin puanı aştı
10:49
Pakistan’da çekildiği söylenen görüntü büyük tartışma yarattı
Pakistan'da çekildiği söylenen görüntü büyük tartışma yarattı
10:35
Bütün dünya Fenerbahçe-Aston Villa maçındaki olayı konuşuyor
Bütün dünya Fenerbahçe-Aston Villa maçındaki olayı konuşuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 11:36:22. #7.11#
SON DAKİKA: Rafa Silva, Benfica'ya Dönüş Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.