Rafa Silva Beşiktaş'a Veda Etti

Beşiktaş'tan Portekiz ekibi Benfica'ya transfer olan Rafa Silva, siyah-beyazlı kulübe ve taraftarlara veda etti.
Sosyal medya hesabından yazılı bir açıklamada bulunan 32 yaşındaki hücum oyuncusu, şu ifadeleri kullandı:
"Tüm takım arkadaşlarıma, teknik heyete ve Beşiktaş taraftarına teşekkür etmek istiyorum. Bana olan desteğiniz ve gösterdiğiniz sevgi inanılmazdı. Sonsuza kadar bunun için minnettar kalacağım. Hepiniz için en iyisini dilerim."
