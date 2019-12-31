Rafadan Tayfa Göbeklitepe filminin karakterleri Forum Diyarbakır'da çocuklarla buluşacak

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en prestijli alışveriş merkezi Forum Diyarbakır, birbirinden güzel etkinlikler yapmaya devam ediyor.



Çocukların merakla beklediği 27 Aralık tarihinde vizyona girecek olan 'Rafadan Tayfa Göbeklitepe' filminin karakterleri 1 Ocak'ta Forum Diyarbakır'da miniklerle buluşacak. Ortak alanda film müzikleriyle gösteri yapacak olan karakterler, sonrasında miniklerle filmi birlikte izleyecekler. Gösteri seans saatleri, 15.00 - 17.00 - 18.00 olan etkinliğe herkesin davetli olduğu belirtildi. - DİYARBAKIR