Rafadan Tayfa Göbeklitepe filminin karakterleri Forum Diyarbakır'da çocuklarla buluşacak - Son Dakika
Son Dakika Magazin Rafadan Tayfa Göbeklitepe filminin karakterleri Forum Diyarbakır'da çocuklarla buluşacak - Son Dakika Magazin

Rafadan Tayfa Göbeklitepe filminin karakterleri Forum Diyarbakır'da çocuklarla buluşacak

6 saat önce

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en prestijli alışveriş merkezi Forum Diyarbakır, birbirinden güzel etkinlikler yapmaya devam ediyor.

Rafadan Tayfa Göbeklitepe filminin karakterleri Forum Diyarbakır'da çocuklarla buluşacak, System.String[]

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en prestijli alışveriş merkezi Forum Diyarbakır, birbirinden güzel etkinlikler yapmaya devam ediyor.


Çocukların merakla beklediği 27 Aralık tarihinde vizyona girecek olan 'Rafadan Tayfa Göbeklitepe' filminin karakterleri 1 Ocak'ta Forum Diyarbakır'da miniklerle buluşacak. Ortak alanda film müzikleriyle gösteri yapacak olan karakterler, sonrasında miniklerle filmi birlikte izleyecekler. Gösteri seans saatleri, 15.00 - 17.00 - 18.00 olan etkinliğe herkesin davetli olduğu belirtildi. - DİYARBAKIR

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Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 12:01 Kaynak: İHA
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