Rafet El Roman'ın babası, uykusunda yaşamını yitirdi

Şarkılarıyla yıllara damga vuran Rafet El Roman, aldığı ölüm haberiyle yıkıldı. Ciddi bir rahatsızlığı olmayan babasının cuma sabahı uykusunda hayatını kaybetmesi, Rafet El Roman'ı üzüntüye boğdu.
Frankfurt'ta cenaze namazı kılındıktan sonra uçakla Türkiye'ye getirilen 90 yaşındaki İsmail Yaşdut, Trakya Çerkezköy'de toprağa verilecek. Babasının ani ölümüyle büyük bir yıkım yaşayan şarkıcı, cenaze töreninde zor anlar yaşadı.
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