Rafet El Roman'ın babası, uykusunda yaşamını yitirdi

Frankfurt 'ta cenaze namazı kılındıktan sonra uçakla Türkiye 'ye getirilen 90 yaşındaki İsmail Yaşdut, Trakya Çerkezköy'de toprağa verilecek. Babasının ani ölümüyle büyük bir yıkım yaşayan şarkıcı, cenaze töreninde zor anlar yaşadı.

Şarkılarıyla yıllara damga vuran Rafet El Roman , aldığı ölüm haberiyle yıkıldı. Ciddi bir rahatsızlığı olmayan babasının cuma sabahı uykusunda hayatını kaybetmesi, Rafet El Roman'ı üzüntüye boğdu.

Beşiktaş, ilk bombayı patlattı! Kenan Karaman ile üç yıllık anlaşma sağlandı

Kritik NATO Zirvesi başlıyor! İlk temas Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden arasında gerçekleşti

Ünlü besteci ve keman virtüözü Selçuk Tekay düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı

Rizespor, Fenerbahçe'ye üç futbolcu için resmi teklif yaptı