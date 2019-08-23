Son Dakika Haberleri: Rahatsızlanan kadın yolcuyu, yolcu dolu otobüsle hastaneye taşıdı
Son Dakika Güncel Haber

Rahatsızlanan kadın yolcuyu, yolcu dolu otobüsle hastaneye taşıdı

15 dakika önce

Sivas'ta özel halk otobüsü şoförü Halil Akalan, kalp spazmı yaşayan kadını yolcu dolu otobüsle hastaneye yetişirdi.

Rahatsızlanan kadın yolcuyu, yolcu dolu otobüsle hastaneye taşıdı, System.String[]

Sivas'ta özel halk otobüsü şoförü Halil Akalan, kalp spazmı yaşayan kadını yolcu dolu otobüsle hastaneye yetişirdi.


Yiğitler Mahallesi - Üniversite seferini yapan halk otobüsü şoförü Halil Akalan otobüsüne binen kadının fenalaştığını görünce, güzergahından çıkarak hastaneye yöneldi. Yolcu otobüsünün güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, ayakta yolculuk yapan kadının biranda fenalaşarak yere yığılıyor. Yolcu dolu otobüsle Akalan tarafından Sivas Numune Hastanesine kısa sürede yetiştirilen kadın tedavi altına alındı. Yaklaşık 6 dakikada hastaneye yetiştirilen kadının sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.


"İnsanlık görevimi yerine getirdim"


Otobüste rahatsızlanan genç kadını hastaneye götürerek insanlık görevini yerine getirdiğini belirten Akalan, "Dün seferden gelirken yolcunun birisi fenalaştı, hiç düşünmeden arabamın dolu olmasına rağmen hastaneye gittim. Acilde müdahale ettiler, yolcuya müdahale edildikten sonra ben hastaneden ayrıldım. Otobüste yolcular vardı fakat insanlık görevimi yapmam lazımdı. Öğrendiğime göre kalp sıkışması yaşamış. Genç bir arkadaşımızdı. Hiç düşünmeden sıradan çıktım ve yolcularla beraber hastaneye götürdüm. Dün de arayarak bana teşekkürlerini iletti. Ben de geçmiş olsun dileklerimi dile getirdim" dedi. - SİVAS

Akalan, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 02:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bir dilim ekmek ile gelen mutluluk izleyenleri duygulandırdı
Ekrem İmamoğlu'ndan Emine Bulut yorumu: Şiddetle mücadelede kadın ve çocukların yanındayız Kadın yolcuya cinsel içerikli mesaj atan muavine 6 yıl 9 ay hapis cezası Velilere kritik uyarı: Okul servislerindeki fiyat kurnazlığına dikkat!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.8.2019 14:51:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rahatsızlanan kadın yolcuyu, yolcu dolu otobüsle hastaneye taşıdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]