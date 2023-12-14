Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından Rahmi Koç, uçağını satışa çıkardı. 2017 yılında 58 milyon dolar ödenen (dönemin kuruyla 200 milyon TL) uçak için şimdi 42 milyon dolar (1.2 milyar lira) isteniyor.

MENZİLİ 11 BİN 945 KM

Söz konusu uçak dünyaca ünlü Fransız uçak üreticisi Dassult tarafından üretildi. 14 koltuklu uçak uzun bir menzile sahip. Üç motorlu Falcon 8X'in uzunluğu 24,46 metre. Kanat açılığı 26,90 metre. Menzili ise 11 bin 945 km.

3 BİN 380 SAAT UÇUŞ YAPTILAR

Koç ailesi, 2017 satın alınan uçakla toplam 3 bin 380 saat uçuş yaptı. Oda TV'de yer alan habere göre, Rahmi Koç uçağını 6 yıl kullandıktan sonra 42 milyon dolar karşılığında satışa çıkardı.

Koç Grubu'nun filosunda şu uçaklar bulunuyor: