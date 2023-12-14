 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Rahmi Koç, uçağını satışa çıkardı - Son Dakika
Üye Girişi

Rahmi Koç, uçağını satışa çıkardı

Ünlü iş adamı Rahmi Koç, 2017 yılında 58 milyon dolara satın aldığı Falcon modeli uçağını 42 milyon dolara satışa çıkardı.

Rahmi Koç, uçağını satışa çıkardı
14.12.2023 - 12:24,  Güncelleme: 12:49
Abone Ol

Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından Rahmi Koç, uçağını satışa çıkardı. 2017 yılında 58 milyon dolar ödenen (dönemin kuruyla 200 milyon TL) uçak için şimdi 42 milyon dolar (1.2 milyar lira) isteniyor.

MENZİLİ 11 BİN 945 KM

Söz konusu uçak dünyaca ünlü Fransız uçak üreticisi Dassult tarafından üretildi. 14 koltuklu uçak uzun bir menzile sahip. Üç motorlu Falcon 8X'in uzunluğu 24,46 metre. Kanat açılığı 26,90 metre. Menzili ise 11 bin 945 km.

Rahmi Koç, uçağını satışa çıkardı

3 BİN 380 SAAT UÇUŞ YAPTILAR

Koç ailesi, 2017 satın alınan uçakla toplam 3 bin 380 saat uçuş yaptı. Oda TV'de yer alan habere göre, Rahmi Koç uçağını 6 yıl kullandıktan sonra 42 milyon dolar karşılığında satışa çıkardı.

Rahmi Koç, uçağını satışa çıkardı

Koç Grubu'nun filosunda şu uçaklar bulunuyor:

  • 14 koltuklu bir adet Falcon 7X
  • 1 adet Falcon 900LX,
  • 9'ar yolcu kapasiteli 2 adet AgustaWestland 139 tipi helikopter
  • 8 yolcu taşıyabilen amfibik (hem denize hem karaya inip kalkabilen) Cessna Grand Caravan tipi deniz uçağı
YORUMLAR (1)
  • Serkan Basar: Parayla okul sağlık ocağı yaptıracakmış :) Yanıtla 6 2

Rahmi Koç, Otomobil, Finans, Yaşam, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Rahmi Koç, uçağını satışa çıkardı - Son Dakika


12:48
Meclis kürsüsünde kalp krizi geçiren Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti Meclis kürsüsünde kalp krizi geçiren Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti
12:24
Rahmi Koç, uçağını satışa çıkardı Rahmi Koç, uçağını satışa çıkardı
12:12
AK Partili vekillerin Meclis'teki mangal partisi Şamil Tayyar'ı da isyan ettirdi AK Partili vekillerin Meclis'teki mangal partisi Şamil Tayyar'ı da isyan ettirdi
11:48
Somali Cumhurbaşkanı: Oğlum Türkiye'den kaçmadı işi vardı, ona geri dönüp teslim olmasını söyledim Somali Cumhurbaşkanı: Oğlum Türkiye'den kaçmadı işi vardı, ona geri dönüp teslim olmasını söyledim
11:26
Dolar yeniden 29 TL2Dolar/TL 29,05 seviyesinden işlem görüyor Dolar yeniden 29 TL2Dolar/TL 29,05 seviyesinden işlem görüyor
11:22
Trabzon'daki apartmanın 7'inci katından intihar eden genç öğretmen hayatını kaybetti Trabzon'daki apartmanın 7'inci katından intihar eden genç öğretmen hayatını kaybetti
11:19
Şanlıurfa'da liseliler arasında çıkan kavgada bir öğrenci hayatını kaybetti Şanlıurfa'da liseliler arasında çıkan kavgada bir öğrenci hayatını kaybetti
11:15
Bakan Tunç'tan, yurt dışına kaçan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluyla ilgili açıklama: Türkiye'ye getirilmesi söz konusu Bakan Tunç'tan, yurt dışına kaçan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluyla ilgili açıklama: Türkiye'ye getirilmesi söz konusu

Son Dakika
12:48 Meclis kürsüsünde kalp krizi geçiren Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti
12:24 Rahmi Koç, uçağını satışa çıkardı
12:12 AK Partili vekillerin Meclis'teki mangal partisi Şamil Tayyar'ı da isyan ettirdi
11:48 Somali Cumhurbaşkanı: Oğlum Türkiye'den kaçmadı işi vardı, ona geri dönüp teslim olmasını söyledim
11:26 Dolar yeniden 29 TL2Dolar/TL 29,05 seviyesinden işlem görüyor
11:22 Trabzon'daki apartmanın 7'inci katından intihar eden genç öğretmen hayatını kaybetti
11:19 Şanlıurfa'da liseliler arasında çıkan kavgada bir öğrenci hayatını kaybetti
11:15 Bakan Tunç'tan, yurt dışına kaçan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluyla ilgili açıklama: Türkiye'ye getirilmesi söz konusu
11:13 Adalet Bakanı Tunç: Avukat Tekışık ve ilgili savcı hakkında soruşturma başlatıldı
11:11 Avustralya'da bir kadın, iki evcil köpeğine tecavüz edip o anları kayda aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2023 13:01:17. #1.12#
SON DAKİKA: Rahmi Koç, uçağını satışa çıkardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement