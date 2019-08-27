Son Dakika Haberleri: Raısavanessa, ilk kez New York Moda Haftası'nda
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Raısavanessa, ilk kez New York Moda Haftası'nda

15 dakika önce

Başarısını uluslararası platforma taşıyan RaisaVanessa, 8 Eylül günü New York Moda Haftası kapsamında gerçekleştireceği defile ile yeni koleksiyonunu sergileyecek.

Raısavanessa, ilk kez New York Moda Haftası'nda, System.String[]

Türkiye'nin kültürel zenginliğini, uluslararası moda standartları ile birleştirerek sıra dışı bir marka yaratan RaisaVanessa, 2020 İlkbahar Yaz koleksiyonu The Lambada'yı, ilk kez New York Moda Haftası resmi takvimi içerisinde Spring Studios' da gerçekleştireceği defile ile sunuyor.

Güçlü kadını sıradışı tasarımlarla buluşturan RaisaVanessa, SS20 "The Lambada" koleksiyonu, 80'li yılların sonunda Brezilya'da yayılan bir dans türünden ilham alıyor. Broadway'den Hollywood'a yaşanan lambada dans çılgınlığı, disko geceleri, ilham veren filmler, kayıtlar koleksiyona ve parçalara göndermeler yapıyor. Koleksiyon dansı ve modayı sanatsal bir formla sunuyor. 50 look tasarımın sergileneceği koleksiyonda, özel dokulu kumaşların hayat verdiği tasarımlar feminen ve seksapeli yüksek kalıplarla birleşiyor.

Defilenin set ve show direktörlüğünü ''Uğurhan Akdeniz Special Events & Fashion Shows'' üstlenirken, makyaj Maybelline New York artistleri tarafından gerçekleştirilecek.

New York, Türkiye, Moda, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 09:51 Kaynak: Bültenler
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