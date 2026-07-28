Rakamı gören şaşkına döndü: Dünyanın en yüksek taksimetresi bende galiba - Son Dakika
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Rakamı gören şaşkına döndü: Dünyanın en yüksek taksimetresi bende galiba

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İstanbul'da bir taksici, taksimetrede 124 bin 320 TL yazan ücreti gösterdiği videoda, "Dünyanın gelmiş geçmiş en yüksek taksimetresi bende galiba" diyerek takipçilerine yolculuğun nereden nereye yapıldığını sordu. Güzergâh açıklanmazken, görüntüler kısa sürede ilgi gördü.

İstanbul'da görev yapan bir taksici, araç içinde çektiği videoda taksimetrede 124 bin 320 TL yazan ücreti gösterdi. Görüntüler kısa sürede ilgi çekerken, taksimetredeki rakam görenleri şaşkına çevirdi.

"DÜNYANIN EN YÜKSEK TAKSİMETRESİ BENDE GALİBA"

Videoda dikkat çeken ifadeler kullanan taksici, "Dünyanın gelmiş geçmiş en yüksek taksimetresi bende galiba. Sizce ben nereden nereye gittim?" diyerek takipçilerine soru yöneltti. Ancak görüntülerde yolculuğun başlangıç ve varış noktasına ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.

TAHMİNLER PEŞ PEŞE GELDİ

Paylaşımın ardından çok sayıda kullanıcı, 124 bin 320 liralık ücretin hangi güzergâhta oluştuğunu tahmin etmeye çalıştı. Yüksek taksimetre ücreti sosyal medyada dikkat çekerken, videoya çok sayıda yorum yapıldı.

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika İstanbul Rakamı gören şaşkına döndü: Dünyanın en yüksek taksimetresi bende galiba - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rakamı gören şaşkına döndü: Dünyanın en yüksek taksimetresi bende galiba - Son Dakika
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