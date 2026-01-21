Rakka\'da Ailelerin Mahkum Bekleyişi

Suriye'nin Rakka kentinde aileler, El-Aktan Cezaevi yakınlarında terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) unsurlarının kalkan olarak kullandığı mahkumların serbest bırakılmasını bekliyor.

Suriye ordusunun terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG'ye yönelik operasyonları sürüyor. Rakka kentindeki El-Aktan Cezaevi'nde en az 60 SDG'li terörist yaklaşık 3 bin tutukluyu kalkan olarak kullanıyor. Cezaevi yakınlarında toplanan aileler, terör örgütünün kalkan olarak kullandığı mahkumların serbest bırakılmasını bekliyor. Dört gündür bekleyişlerini sürdüren aileler, yakınlarının serbest bırakılması için çağrıda bulunuyor.

Suriye ordusu, bölgede ateşkesin yürürlükte olduğunu belirterek SDG unsurlarına teslim olma çağrısı yaparken, teröristleri ikna çalışmaları sürüyor. - RAKKA