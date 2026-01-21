Rakka'da Ailelerin Mahkum Bekleyişi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Rakka'da Ailelerin Mahkum Bekleyişi

Rakka\'da Ailelerin Mahkum Bekleyişi
21.01.2026 15:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rakka'da aileler, SDG'nin kalkan olarak kullandığı mahkumların serbest bırakılmasını bekliyor.

Suriye'nin Rakka kentinde aileler, El-Aktan Cezaevi yakınlarında terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) unsurlarının kalkan olarak kullandığı mahkumların serbest bırakılmasını bekliyor.

Suriye ordusunun terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG'ye yönelik operasyonları sürüyor. Rakka kentindeki El-Aktan Cezaevi'nde en az 60 SDG'li terörist yaklaşık 3 bin tutukluyu kalkan olarak kullanıyor. Cezaevi yakınlarında toplanan aileler, terör örgütünün kalkan olarak kullandığı mahkumların serbest bırakılmasını bekliyor. Dört gündür bekleyişlerini sürdüren aileler, yakınlarının serbest bırakılması için çağrıda bulunuyor.

Suriye ordusu, bölgede ateşkesin yürürlükte olduğunu belirterek SDG unsurlarına teslim olma çağrısı yaparken, teröristleri ikna çalışmaları sürüyor. - RAKKA

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Güvenlik, 3-sayfa, Suriye, Mahkum, Rakka, Terör, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Rakka'da Ailelerin Mahkum Bekleyişi - Son Dakika

Adalet Bakanı Tunç: Bayrağımıza yönelik alçak girişimle ilgili savcılık soruşturma başlattı Adalet Bakanı Tunç: Bayrağımıza yönelik alçak girişimle ilgili savcılık soruşturma başlattı
Hakim Zafer Koç hayatını kaybetti Bakan Tunç’tan taziye mesajı Hakim Zafer Koç hayatını kaybetti! Bakan Tunç'tan taziye mesajı
’’Amerika defol git’’ şapkalarının satışı patladı ''Amerika defol git'' şapkalarının satışı patladı
ABD’li ünlü yatırımcının evinde cinsel işkence düzenekleri bulundu ABD'li ünlü yatırımcının evinde cinsel işkence düzenekleri bulundu
Yapay zeka, Galatasaray-Atletico Madrid maçının kazananını tahmin etti Yapay zeka, Galatasaray-Atletico Madrid maçının kazananını tahmin etti
Macron’dan Davos’ta sert uyarı: Kuralsız bir dünyaya geçiş yapıyoruz Macron'dan Davos'ta sert uyarı: Kuralsız bir dünyaya geçiş yapıyoruz

15:34
Mest eden hareket Bu akşam maça giden taraftarlara dağıtılacak
Mest eden hareket! Bu akşam maça giden taraftarlara dağıtılacak
15:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’te görünce büyük şaşkınlık yaşadı: Bu piyasalarda var mıydı ya
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te görünce büyük şaşkınlık yaşadı: Bu piyasalarda var mıydı ya?
14:59
Yakalama kararı çıkarılan Esat Yontunç’tan ilk açıklama
Yakalama kararı çıkarılan Esat Yontunç'tan ilk açıklama
14:28
Kılıçdaroğlu’nun tüm gayrimenkullerine haciz konuldu
Kılıçdaroğlu'nun tüm gayrimenkullerine haciz konuldu
14:23
Temu’nun Türkiye ofisine baskın Bilgisayarlara el konuldu
Temu'nun Türkiye ofisine baskın! Bilgisayarlara el konuldu
13:37
Trump’ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yanıt: Hakan Fidan katılacak
Trump'ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt: Hakan Fidan katılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 15:40:52. #7.11#
SON DAKİKA: Rakka'da Ailelerin Mahkum Bekleyişi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.