Ramazan ayında sigaradan siz kurtulabilirsiniz - Son Dakika

Sigaradan kurtulmak istiyorsanız Ramazan ayını iyi değerlendirin

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre dünyada 1,3 milyar kişi sigara kullanıyor. Ülkemizde ise her 10 kişiden 3'ü sigara içiyor. Ramazan ayında oruç tutan sigara bağımlıları günün büyük bir bölümünde sigaradan uzak kalarak, sigaradan kurtulmak için büyük bir fırsat yakalıyor. Sigaradan kurtulmak isteyenler için değerlendirilmesi gereken bu dönemin önemine değinen İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türk Toraks Derneği Tütün Kontrolü Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Oğuz Kılınç önemli bilgiler paylaştı.

İkinci ve üçüncü sıradaki nedenler ise "özenti" ve "merak" olarak sıralanıyor.

Ülkemiz tütün tüketimi yoğunluğu açısından dünyada 24. sırada yer almaktadır. 2010-2019 yılları arası 15 yaş üstü sigara kullanan bireylerde artış söz konusudur. Türkiye'de yaklaşık 19 milyon sigara içen insan bulunmaktadır.

Sigara bağımlılığı tedavisi mümkün olan bir hastalık

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türk Toraks Derneği Tütün Kontrolü Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Oğuz Kılınç: "Sigara bağımlılığı, istendiği zaman terk edilen bir durum, basit bir alışkanlık ya da sosyal bir davranış değildir. Yüksek tansiyon, şeker hastalığı, verem gibi tedavisi mümkün olan bir hastalıktır. Sigara bağımlılığı sağlık çalışanları tarafından müdahale edilirse, bilimselliği kanıtlanmış etkili ilaçların yardımıyla kolayca tedavi edilebiliyor. Tüm tütün mamulleri, elektronik sigara ve diğer ısıtılmış tütün ürünleri de dahil, güçlü bir bağımlılığa yol açan nikotin içerir. Nikotin bağımlılığı, eroin, kokain gibi madde bağımlılıkları ile eşdeğer bir bağımlılıktır" dedi.

Sigaradan kurtulmak isteyenler Ramazan ayını değerlendirmeli

Prof. Dr. Oğuz Kılınç, Ramazan ayı nedeniyle gün boyunca herhangi bir maddenin tüketilemediği bir sürece girildiğini ve bu süreçte bağımlıların sigaradan uzaklaşabileceklerini belirtti ve içicilerin bu dönemde bağımlılıklarını kontrol altına alabileceklerini, dolayısıyla bunun bir fırsat olabileceğini ifade etti. Prof. Dr. Kılınç'a göre bağımlılar tedavilerini ramazan ayı süresince planladıkları, sigara bırakma poliklinikleri ve hekimlerden yardım aldıkları takdirde bilimselliği kanıtlanmış yöntemlerle sigaradan kurtulmaları kolaylaşabilir.

Prof. Dr. Kılınç, Ramazanda sigaradan kurtulup tekrar başlamak istemeyenler için de şunları öneriyor: "Sigara bağımlılarının beyinlerinde bunu geçici bir süreç olarak kodlamamaları gerekiyor. Bunun sadece Ramazanda değil, yaşam boyu kurtulmaları gereken bir davranış olduğunu idrak etmeleri lazım. Böyle düşünürlerse, sadece ramazan ayında değil bütün ömür boyu sigarayı bırakacağım derlerse ve yola bu şekilde çıkarlarsa ramazan ayı sigarayı bırakmak için gerçekten bir vesile olabilir."

Sahurda veya iftarda üst üste sigara içen bağımlılar dikkat

Gün boyu sigarasız kalıp sahurda veya iftarda üst üste sigara içen bağımlılara uyarılarda bulunan Prof. Dr. Kılınç sözlerine şunları ekledi: "Sigara 8.000'den fazla kimyasal madde içeriyor ve bunların yaklaşık 90'ı kanserojen. Sigaradan çekilen her nefeste, öldürücü ya da sakat bırakıcı bir hastalığın hücresel düzeyde başlama riski yüzde 50'dir. Günde sadece 1 sigara içilse bile, sigaranın ilk temas ettiği organlar olan akciğer ve kalpte ciddi riskler oluşuyor. Sigaranın her dozu ve her kullanım şekli zararlıdır ama sahurda ve iftarda üst üste içilmesi yüksek konsantrasyonda nikotin ve diğer zehirli maddelerin kana karışmasına yol açar. Bu da altta yatan ya da tanısı konmamış hastalıkların ciddi boyutlara ulaşmasına neden olabilir. Hatta ani kalp krizleri ve beyin kanamaları gelişebilir."