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Ramazan Bayramı kutlanıyor

1 saat önce

Düzce ve ilçelerinde bayramlaşma töreni düzenlendi.

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Düzce ve ilçelerinde bayramlaşma töreni düzenlendi.

Düzce Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, Vali Zülkif Dağlı vatandaşlarla bayramlaştı.
Dağlı, tüm İslam aleminin bayramını kutladı.
Katılımcılara trafikte sürücülerin dikkatli olması gerektiğini ifade eden Dağlı, vatandaşların bayram kutlamalarında havaya ateş açmaması konusunda da uyarılarda bulundu.
Bayramlaşma programına, AK Parti Düzce milletvekilleri Fahri Çakır ve Ayşe Keşir ile MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, İl Jandarma Alay Komutanı Mustafa Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ile vatandaşlar katıldı.
Akçakoca
Akçakoca ilçesinde bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Merkez cami karşısındaki Fedai Karabıyık Parkı'nda gerçekleştirilen programda, İlçe Kaymakamı Yasin Öztürk, vatandaşlarla bayramlaştı.
Belediye Başkanı Okan Yanmaz ve siyasi partilerin ilçe başkanlarının da katıldığı program, ikram verilmesiyle sona erdi.
Kaynaşlı
Kaynaşlı ilçe meydanında bayramlaşma töreni düzenlendi.
Belediye Başkanı Birol Şahin, vatandaşların bayramını kutlayıp sohbet etti.
Programa katılan vatandaşlara ikram verildi.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 03:55 Kaynak: AA
Zülkif Dağlı, Düzce, Güncel
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