Ramazan Bayramı kutlanıyor

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Bolu'nun Mengen ilçesinde, Belediye Cumhuriyet Parkı'nda düzenlenen bayramlaşma töreninde protokol üyeleri ve vatandaşlar bayramlaştı.
Bolu
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 03:13 Kaynak: AA
'nun Mengen
ilçesinde, Belediye Cumhuriyet Parkı
'nda düzenlenen bayramlaşma töreninde protokol üyeleri ve vatandaşlar bayramlaştı.
Mengen Kaymakamlığının ev sahipliğinde gerçekleşen bayramlaşma törenine Kaymakam Hasan Günaydın
, Belediye Başkan vekili Ferhat Şentürk, Garnizon Komutanı Özgen Akgün, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Protokol üyeleri vatandaşlarla bayramlaştıktan sonra ilçe jandarma komutanlığı ile emniyet müdürlüğünü ziyaret ederek, güvenlik güçlerinin bayramını kutladı.
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