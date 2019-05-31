Son Dakika Haberleri: Ramazan Bayramı'na doğru
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Ramazan Bayramı'na doğru

38 dakika önce

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Mersin Valisi Ali İhsan Su, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Su, mesajında, bayramların, barış, kardeşlik ve dostluk duygularının en güzel şekilde harmanlandığı günler olduğunu belirterek, "İnancımızda ve kültürümüzde apayrı bir yeri ve önemi olan bayramlarımızı taşıdığı anlam ve manaya uygun olarak yaşamaya, bu özel günün gelecek nesillerimizin hafızasında hoş bir tat bırakacak şekilde yaşatmaya her bir fert olarak büyük özen göstermeliyiz." ifadesini kullandı.
Bayram boyunca başta anne ve babalar olmak üzere aile büyüklerinin ziyaret edilmesinin önemine vurgu yapan Su, şehit aileleri ve gazilerin de ziyaret edilerek, yanlarında olunduğunun gösterilmesi gerektiğini kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 05:03 Kaynak: AA
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