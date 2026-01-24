RAMS Başakşehir İlk Yarıyı Önde Tamamladı

Stat: RHG Enertürk Enerji
Hakemler: Batuhan Kolak, Murat Tuğberk Curbay, Hüseyin Aylak
Zecorner Kayserispor: Bilal Beyazıt, Ramazan Civelek, Denswil, Bennasser, Carole, Opoku, Furkan Soyalp, Benes, Mendes, Cardoso, Onugkha
RAMS Başakşehir : Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Opoku, Operi, Umut Güneş, Kemen, Fayzullaev, Shomurodov, Harit, Selke
Sarı kartlar: Dk. 20 Furkan Soyalp (Zecorner Kayserispor)
Gol : Dk. 35 Selke (RAMS Başakşehir)
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasındaki Zecorner Kayserispor- RAMS Başakşehir maçının ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
12. dakikada orta sahanın sağından aldığı topla içe kateden Ramazan Civelek'in şutu RAMS Başakşehirli savunma oyuncularına çarparak kornere gitti.
14. dakikada sarı-kırmızılıların kullandığı kornerde Ramazan'ın pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Cardoso'nun şutunda meşin yuvarlak rakip takımın savunma oyuncularına çarparak kornere çıktı.
33. dakikada Ömer Ali Şahiner'in ortasında topla buluşan Harit, Denswil'in müdahalesiyle ceza sahası içinde yerde kalınca hakem Batuhan Kolak penaltı noktasını gösterdi.
35. dakikada penaltıyı kullanan Selke, top ağlarla buluşturarak takımını 1-0 öne geçirdi.
38. dakikada RAMS Başakşehir'in gelişen atağında ceza sahası sağında topla buluşan Harit'in vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.
ilk 45 dakikayı RAMS Başkaşehir 1-0 önde tamamladı.
