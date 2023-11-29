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RAMS PARK'ta neler oluyor! Galatasaray, Manchester United karşısında neye uğradığını şaşırdı - Son Dakika

RAMS PARK'ta neler oluyor! Galatasaray, Manchester United karşısında neye uğradığını şaşırdı

Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Manchester United ile karşı karşıya geldiği maçın 18. dakikasında 2-0 yenik duruma düştü.

RAMS PARK\'ta neler oluyor! Galatasaray, Manchester United karşısında neye uğradığını şaşırdı
29.11.2023 - 21:15,  Güncelleme: 21:18
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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında Galatasaray, sahasında Manchester United ile karşı karşıya geldi.

GARNACHO PERDEYİ AÇTI

Maçın 11. dakikasında iyi paslarla gelen Manchester United'da Bruno Fernandes sol çaprazdaki Garnacho'yu gördü. Genç oyuncu sol çaprazdan yaptığı vuruşla Muslera'nın üstünden topu ağlara yolladı.

18 dakikada 2 gol! Galatasaray maçın başında neye uğradığını şaşırdı

FERNANDES 2 YAPTI

Yediği golün şokunu atlatamayan sarı-kırmızılılar, 18. dakikada Bruno Fernandes'in yaklaşık 25 metreden attığı golle 2-0 geriye düştü.

RAMS PARK'ta neler oluyor! Galatasaray maçın başında neye uğradığını şaşırdı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol

Manchester United, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: RAMS PARK'ta neler oluyor! Galatasaray, Manchester United karşısında neye uğradığını şaşırdı - Son Dakika
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