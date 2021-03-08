Rasim Öztekin'in vefatı ünlü isimleri yasa boğdu - Son Dakika

Rasim Öztekin'in vefatı ünlü isimleri yasa boğdu

08.03.2021 22:51
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Geçirdiği kalp krizi sonucu, tedavi gördüğü hastanede yaşama veda eden usta oyuncu Rasim Öztekin'in vefatı hem izleyicileri hem kültür-sanat dünyasının ünlülerini üzdü.

Geçirdiği kalp krizi sonucu, tedavi gördüğü hastanede yaşama veda eden usta oyuncu Rasim Öztekin'in vefatı hem izleyicileri hem kültür-sanat dünyasının ünlülerini üzdü.

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, duygularını şu sözlerle ifade etti:

"TRT ailemizin kıymetli bir ferdini, Seksenler dizimizin babasını, dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu Rasim Öztekin'i kaybettik. İyileşip sete geri dönmesini beklerken gelen bu haber bizleri büyük bir üzüntüye boğdu. Hepimizin başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin."

Usta oyuncu Cüneyt Arkın, sosyal medya hesabında, "Usta sinema ve tiyatro oyuncusu Rasim Öztekin'in, geçirmiş olduğu kalp krizi sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiş olduğunu derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Ailesine ve sevenlerine baş sağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

Yapımcı ve yönetmen Murat Şeker, üzüntüsünü, "Melek gibi abimizdi. 'Klavye Delikanlıları'nı çekerken erken yaşta kaybettiğimiz çok kıymetli kardeşim Hiko'nun adını ona vermiştik. Hiko Dayı karakterine can vermişti. Rasim abi şimdi onun yanına gitti. Selam söyle abicim. Mekanın cennet olsun." sözleriyle dile getirdi.

Komedyen, oyuncu, yönetmen ve karikatürist Cem Yılmaz, sosyal medyadaki paylaşımında, "Rasim Abimizin mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun.Tüm sevenlerine başsağlığı dilerim." dileğinde bulundu.

Kalp krizi geçirmeden 20 dakika önce Birol Güven'e mesaj attı

Oyuncu, komedyen ve müzisyen Ata Demirer de çok üzgün olduğunu aktararak, "Allah rahmet eylesin. Ailesine sabır ve baş sağlığı dilerim." sözlerini paylaştı.

Oyuncu ve yönetmen Zafer Algöz, "Oyuncu arkadaşımız Rasim Öztekin'i maalesef kaybettik. Mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Yapımcı ve senaryo yazarı Birol Güven, Öztekin'in kalp krizi geçirmeden 20 dakika önce kendisine şiir ve mesaj yazdığını paylaştı. "Mekanı cennet olsun" temennisinde bulunan Güven, Öztekin'in, "Günaydın Patron. Umarım iyisindir. Pazar günü için güzel bir şiir gönderiyorum. Biraz nostalji... Seksenler'de de kullanılabilir." şeklindeki mesajını paylaştı.

Öztekin'in "Seksenler" dizisinde birlikte rol aldığı oyuncu Şoray Uzun, "Sevgili ustamızı, canımız abimizi, çok güzel bir insanı Rasim Öztekin'i kaybettik maalesef. Ne diyeceğimi, ne yapacağımı bilemiyorum. Başımız sağ olsun. Bundan sonra bir yanımız hep eksik." sözleriyle üzüntüsünü paylaştı.

Oyuncu ve senarist Gülse Birsel, "Mizaha emek veren her insanın kaybında dünyadaki kahkahalar azalıyor sanki. Nur içinde yatsın Rasim Öztekin." değerlendirmesinde bulundu.

Rasim Öztekin, İbrahim Eren, Kalp Krizi, Yönetmen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rasim Öztekin'in vefatı ünlü isimleri yasa boğdu - Son Dakika


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