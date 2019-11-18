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Rasulayn'da elektriksiz köye jeneratörü Mehmetçik kurdu
6 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı, elektrik ve suyun olmadığı Suriye'nin Rasulayn bölgesindeki Nukra köyü için temin edilen 75 kilovatlık elektrik jeneratörünün kurulumunun Türk askeri tarafından yapıldığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 02:24 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı, elektrik ve suyun olmadığı Suriye'nin Rasulayn bölgesindeki Nukra köyü için temin edilen 75 kilovatlık elektrik jeneratörünün kurulumunun Türk askeri tarafından yapıldığını bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, elektrik ve suyun olmadığı Rasulayn'a bağlı Nukra köyünde hayatı normale döndürme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
Paylaşımda, bu kapsamda köyün elektrik sorununu çözmek için temin edilen 75 kilovatlık elektrik jeneratörünün kurulumunun yapıldığı kaydedildi.
Açıklamada, elektrik jeneratörünün kurulumuna ilişkin video da yayımlandı.
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