Raylara yatıp intihara kalkışan kadının mucize kurtuluşu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Raylara yatıp intihara kalkışan kadının mucize kurtuluşu - Son Dakika

Raylara yatıp intihara kalkışan kadının mucize kurtuluşu

17 dakika önce

İZMİR'in Buca ilçesinde, raylara atlayarak intihara kalkışan kadın metronun altında kaldı.

Raylara yatıp intihara kalkışan kadının mucize kurtuluşu, System.String[]

İZMİR'in Buca ilçesinde, raylara atlayarak intihara kalkışan kadın metronun altında kaldı. Raylar ile metro arasında boşlukta kalan kadın mucize eseri ölümden döndü. Diğer yolcuların uyarılmasıyla makinistin aşağıya inerek metro ile rayların arasındaki kadını çıkartma çalışması, bir yolcu tarafımndan cep telefonu ile kaydedildi.

Buca ilçesi Şirinyer metro istasyonunda, ilginç bir intihar girişi yaşandı. İddaya göre metro durağa yanaşırken, bir kadın raylara atlayarak intihara kalkıştı. Metro, raylara yatan kadının üzerinden geçti. Çevreki yolcuların çığlıkları üzerine aşağıya inen makinist, mucize eseri kadının olaydan yara almadan kurtulduğunu gördü. Metro istasyonunda bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, metronun altında kalan kadın makinistin ısrarına rağmen önce çıkmak istemedi. Ancak, daha sonra makinistin yardımıyla metronun altında çıktığı görüldü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadını Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne kaldırıldı. İsmi açıklanmayan kadının, durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Buca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 01:06 Kaynak: DHA
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