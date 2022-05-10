Rcep Ticaret Anlaşması Ünlü Çin Turşusunun İhracatını Artırdı - Son Dakika

CHONGQİNG, 10 Mayıs (Xinhua) -- Chongqing belediyesinin gümrük yetkilileri, Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) anlaşmasının 1 Ocak'ta yürürlüğe girmesinden bu yana ünlü Çin turşu çeşitlerinin ihracatını kolaylaştırdığını bildirdi. Gümrük verileri, Chongqing'in Fuling bölgesi gümrüğünde 2022'nin ilk çeyreğinde diğer RCEP üyesi ülkelere, 18,82 milyon yuan (yaklaşık 2,8 milyon ABD doları) değerinde bölgeye has hardal kökü turşusunun gümrük işlemleri tamamlanırken, ürünlerin çoğunun Japonya ve Güney Kore'ye gittiğini gösterdi. Turşu üretiminin ana merkezlerinden biri olan Fuling'de turşu yapımının tarihi 150 yıldan daha öncesine kadar gidiyor. Bölgenin geleneksel salamura hardal kökü üretim yöntemi 2008 yılında devlet düzeyinde somut olmayan kültürel miras listesine alındı.

Chongqing Fuling Luling Endüstriyel Ltd. Şti. dış ticaret müdürü Sun Xiao, "Bu yıl her biri 16-20 ton ağırlığında yaklaşık 100 konteyner hardal kökü turşusu ihraç ettik" dedi. Sun, "Turşular eskiden sadece yurtdışındaki Çinlilerin gözdesiydi. Derinleşen etkileşimler sayesinde giderek daha fazla yabancı ona aşık oluyor. RCEP'nin uygulanmasının yanı sıra gümrük vergisi indirimleri ve ticaretin kolaylaştırılmasıyla turşularımız yurtdışı pazarlarda daha güçlü rekabet gücü elde etti" diye ekledi. Chongqing Gümrüğü yetkililerinden Deng Jikuan, RCEP'nin Çin'in hardal kökü turşularının hedef pazarlarda fiyat avantajını güçlendirebileceğini, şirketlerin işletme maliyetlerini azaltabileceğini ve idari prosedürleri basitleştirerek gümrük işlemlerinin verimliliğini iyileştirebileceğini, böylece turşu ihracatını artırabileceğini söyledi.

Bir dönüm noktası olan RCEP, dünyanın bugüne kadarki en büyük serbest ticaret anlaşması. RCEP ülkeleri, dünyanın gayrisafi yurtiçi hasılasının ve nüfusunun kabaca yüzde 30'unu oluşturuyor. Anlaşmaya göre onaylanmış üye ülkeler arasındaki mal ticaretinin yüzde 90'ından fazlası kademeli olarak tarifeden muaf olacak.