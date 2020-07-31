RD Global & INVAMED Yönetim Kurulu Başkanı Raşit Dinç'den bayram mesajı Açıklaması - Son Dakika

RD Global & INVAMED Yönetim Kurulu Başkanı Raşit Dinç, "İnsanın kendine ve topluma ait değerlerinin, inançlarının, ahlaki normlarının gelişip yerleştiği en güzel günlerdir bayramlar. Paylaşmanın, dayanışmanın, beraberliğin en sıcak şekilde hissedildiği mübarek günlerdir." ifadelerini kullandı.

Dinç, Kurban Bayramı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, son bir yıldır hem dünyanın, hem de Türkiye'nin her açıdan zor günler geçirdiğini dile getirdi.

Bu zor günlerde sağlığın önemini ve değerini daha iyi kavrandığını belirten Dinç, "Ülkeler kendi içine kapanırken, aynı zamanda, insanlık, dayanışmanın, yardımlaşmanın, bir diğerinin yarasını sarmanın ne kadar kıymetli olduğunu belki de ilk kez bu kadar derinden hissetti" değerlendirmesinde bulundu.

Raşit Dinç, "Bu zor günlerde anladık ki sağlığın, toplum için, hayati olması sebebiyle, her şeyden daha fazla önemi var. sağlık hizmetleri, ihtiyaç duyulduğunda, toplumun tüm kesimine, vatandaşın gelir durumuna bakmaksızın, yeterli kalitede ulaşabilmeli. Günümüz kalkınma literatüründe en fazla üzerinde durulması gereken konunun insani değerlerin en üstte tutulması olduğu artık hepimizin malumu." ifadelerini kullandı.

"Global bir tıbbi araştırmacı ve üretici olarak çalışmaya devam edeceğiz"

RD Global & INVAMED olarak, sağlık gibi ötelenemeyecek ve her daim ivediliği olan bir alanda çalışmalar yürütmekten her zaman gurur duyduklarını dile getiren Dinç, şunları kaydetti:

"Sadece Türkiye için değil, tasarladığımız, geliştirdiğimiz her teknoloji, ürettiğimiz her ürün, bütün dünyada sağlığını kaybetmiş insanların sağlıklarını geri kazanmaları için son derece önemlidir. Bu görüşle halihazırda 60 ülkenin insanlarını iyileştiren global bir tıbbi araştırmacı ve üretici olarak çalışmaya ve çalıştıkça var olmaya devam edeceğiz.

Fakat şüphesiz ki bedenen sağlıklı olmak, sağlığın yalnızca bir boyutu. Bizler sadece biyolojik varlıklar değiliz. İnsanların aynı zamanda ruhsal ve sosyal açıdan da sağlıklı olmaları gerekir. Çevremizdeki insanlarla sevgi ve saygıya dayalı ilişkiler geliştirmek günümüz insanının belki de en büyük ihtiyaçlarından biri."

İnsanın kendine ve topluma ait değerlerinin, inançlarının, ahlaki normlarının gelişip yerleştiği en güzel günlerin "bayram günleri" olduğunu ifade eden Dinç, "Paylaşmanın, dayanışmanın, beraberliğin en sıcak şekilde hissedildiği mübarek günlerdir. İnsanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının, birlikteliğin perçinlendiği günlerdir. 'Küsmek ve darılmak için bahaneler aramak yerine, sevmek ve sevilmek için çareler arayın' der Hz. Mevlana. Tüm insanlığın kenetlendiği, sağlık, huzur, sevgi dolu bir bayram diliyoruz." açıklamasında bulundu.