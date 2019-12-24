Real Madrid'in İspanyol futbolcusu Isco, İngiltere'ye transfer oluyor! - Son Dakika
Son Dakika Spor Real Madrid'in İspanyol futbolcusu Isco, İngiltere'ye transfer oluyor! - Son Dakika Spor

Real Madrid'in İspanyol futbolcusu Isco, İngiltere'ye transfer oluyor!

6 saat önce

Devre arası transfer döneminin başlamasına sayılı günler kala Avrupa'nın önemli liglerinde hareketlilik şimdiden başladı.

Real Madrid'in İspanyol futbolcusu Isco, İngiltere'ye transfer oluyor!, System.String[]

Devre arası transfer döneminin başlamasına sayılı günler kala Avrupa'nın önemli liglerinde hareketlilik şimdiden başladı. İspanya La Liga'da 37 puanla ikinci sırada bulunan Real Madrid, ligin ikinci yarısına daha güçlü girebilme adına listesine önemli oyuncuları ekledi. Madrid ekibi önceliği ise Tottenham'ın Danimarkalı yıldızı Eriksen'e verdi. 27 yaşındaki oyuncuyu alarak orta sahasını kuvvetlendirmenin hesaplarını yapan eflatun-beyazlılar, söz konusu transfere hem yer açmak hem de kaynak oluşturma adına Isco'yu gözden çıkardı.


Chelsea ve Manchester City devrede


Isco'nun sıradaki durağı da Premier Lig olacak gibi duruyor. İngiliz medyasına göre Chelsea ve Mancherster City, İspanyol futbolcu için Real Madrid'e yaklaşık 45 milyon Sterlin'lik bir teklif sunacak.


Chelsea Teknik Direktörü Frank Lampard'ın ilk tercihi Borussia Dortmund'tan Jadon Sancho. Ancak Dortmund'un genç futbolcu için istediği yüksek bonservis bedeli mavileri zorluyor. Bu bağlamda Londra temsilcisi de alternatif isim olarak Isco'yu belirledi.


Manchester City de David Silva'nın takımdaki geleceğinin tartışıldığı bu günlerde 27 yaşındaki oyuncuyla birlikte rakiplerine karşı hücumda daha güçlü hale gelmek istiyor.


Real Madrid, Avrupa, Madrid, Isco, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 02:18 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İBB, Avrupa şampiyonu antrenörü işten çıkardı
Büyük skandal! Hulk, boşandığı eşinin yeğeniyle ilişkisini açıkladı İngiliz basını, Trabzonspor'un Badou Ndiaye ile anlaştığını öne sürdü Son dakika: Ahmet Nur Çebi ve Fatih Terim PFDK'ya sevk edildi

Son Dakika Haberleri
20:26 Fenerbahçe Kulübünden TFF'ye çağrı Açıklaması - Son Dakika Spor
20:22 Konyaspor Başkanı Kulluk: "Gerekirse istifamız da olur" - Son Dakika Spor
20:19 Başakşehir, Kudryashov'u yeniden istiyor! Trabzonspor devrede... - Son Dakika Spor
20:19 Fenerbahçe'den TFF'ye çağrı - Son Dakika Spor
20:17 Fenerbahçe'den Beşiktaş'a destek - Son Dakika Spor
18:04 Büyük skandal! Hulk, boşandığı eşinin yeğeniyle ilişkisini açıkladı - Son Dakika Spor
17:50 İngiliz basını, Trabzonspor'un Badou Ndiaye ile anlaştığını öne sürdü - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 20:37:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Real Madrid'in İspanyol futbolcusu Isco, İngiltere'ye transfer oluyor! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]