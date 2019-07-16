Son Dakika Haberleri: Red Bull Cliff Diving'de şampiyonlar geleneği Lübnan'da da bozmadı
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Red Bull Cliff Diving'de şampiyonlar geleneği Lübnan'da da bozmadı

4 saat önce

Dünyanın en prestijli atlayış serilerinden Red Bull Cliff Diving'de sezonun beşinci yarışı Lübnan'da düzenlendi.

Red Bull Cliff Diving'de şampiyonlar geleneği Lübnan'da da bozmadı, System.String[]
Dünyanın en prestijli atlayış serilerinden Red Bull Cliff Diving'de sezonun beşinci yarışı Lübnan'da düzenlendi. Tarihin en eski şehirlerinden biri olan Beyrut'ta, ilk kez gerçekleştirilen mücadeleye son şampiyonlar damga vurdu. Erkeklerde Gary Hunt, kadınlarda da kendi puan rekorunu kıran Rhiannan Iffland mutlu sona ulaştı.

Sivri ve yüksekliği 27 metreyi bulan kayalıklarla en yüksek köprülerden serin sulara atlayan sporcuların adresi Red Bull Cliff Diving'de heyecan Lübnan'da devam etti. İlk kez, tarihin en eski yerleşim yerlerinden biri olan Beyrut'ta gerçekleştirilen mücadelede erkeklerde ve kadınlarda kazananlar son şampiyonlar oldu.

Dev dalgaların eşliğinde 27 metre yükseklikten atlayış yapan sporcular, Lübnan'ı rekorlara geçti. Kadınlarda geçtiğimiz sezonun şampiyonu Rhiannan Iffland üst üste beşinci zaferine 3 tane 10 puan alarak ve kendi puan rekorunu kırarak ulaştı. Kadınlarda ikincilik Adriana Jimenez, üçüncülük de Yana Netsiarava'ya gitti.

Erkekler yarışında ise 35 yaşındaki Garry Hunt, kusursuz atlayışıyla mutlu sona ulaştı. Beyrut'ta erkekler ikinci David Colturi, üçüncü ise Catalin Preda oldu.

Bu sonuçla Britanyalı Gary Hunt, erkeklerde 800 puanla şampiyona liderliğini korurken, Rhiannan Iffland da aynı puanla kadınlarda zirvede yer aldı. Red Bull Cliff Diving'de sondan bir önceki durak olan Bosna Hersek'teki Mostar yarışı 24 Temmuz'da gerçekleştirilecek. - İSTANBUL
Red Bull, Beyrut, Lübnan, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 01:05 Kaynak: İHA
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